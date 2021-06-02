E-Ticaret’e Başlamak İçin 10 Neden adlı bu yazımızda sizlere neden e-ticaret yapmanız gerektiği hakkında bilgiler vereceğiz.

Hedef Kitleyi Genişletme

Offline ticaret yapan işletmeler genellikle işlek bir cadde üzerinde ya da bir semtte bulunan mağaza ve dükkanlardır. Offline ticaret yapan kişi ve işletmeler yalnızca bulundukları dükkanlarının konumuna yakın olan ya da bu konumdan geçen kişilere ulaşabilmektedir. Bu da firmaların istedikleri kadar satış yapmasının önündeki en büyük engeldir.

E-Ticaret’e başlayan e-ticaret firmaları ise daha geniş bir kitleye hitap edebilmektedir. İstanbul’da bulunan bir e-ticaret firmasından Antalya’daki bir müşteri e-ticaret siteleri aracılığıyla hızlı bir şekilde alışveriş yapabilmektedir. Bu da firmaların hedef kitlesini genişletmede ve satışlarını arttırmadaki en büyük etkenlerden birisidir.

7 / 24 Açık Bir Dükkân

Mağaza ve dükkanların çalışma saatleri göz önünde bulundurulduğunda birçok işletmenin kış aylarında 08:00 – 19:00 , yaz aylarında ise 08:00 – 20:00 saatleri arasında hizmet verdiği görülmektedir. Bu saatler arasında işletmelerin ulaşabildiği müşteri sayısı bazen onları tatmin ederken bazen de etmemektedir ve firmaların satışları olumsuz bir şekilde etkilenebilmektedir.

E-ticaret ile internetten satış yapan firmaların ise e-ticaret siteleri internetteki dükkanları olduğu için firmalar günün her saatinde satış yapma imkânı bulmaktadır. Kısacası internetteki mağazanız 7 gün 24 saat boyunca açık kalmaktadır. Bu da e-ticaret firmalarının satışlarını arttırmasındaki en büyük etkendir.

Kolay Rekabete Girebilme

Bir dükkân ya da mağazada offline ticaret yapan işletmelerin rakiplerini tanıması oldukça zordur. Çünkü bu işletmeler yalnızca mağaza konumlarına yakın olan rakiplerini tanımaktadır.

E-ticaret firmaları ise internette belirli anahtar kelimeler ile yaptıkları araştırmalar sonucunda kendilerine rakip olan daha fazla firmayı yakından tanımaktadır. Böylece işletmeler rakip analizi yaparak rakiplerinin satışları, dijital pazarlama stratejileri, ürün fiyatlandırma stratejileri gibi birçok konuda daha kolay bilgi edinmektedir. Bu da firmaların kendi satışlarını arttırma stratejilerini belirlemesinde yardımcı olmaktadır.

Mekâna Bağımsız Bir Şekilde Çalışabilme

E-Ticaret’e Başlamak İçin 10 Neden arasında bulunan en önemli unsurlardan birisi de e-ticaret firmalarının mekândan bağımsız bir şekilde çalışabilmesidir.

Günümüzde birçok e-ticaret firması dropshipping yöntemi ile başka bir firmanın ürünlerini satabilmektedir. Bununla beraber işletmelerin büyük bölümü dükkân açmadan yalnızca bir depo tutarak da satış yapmaktadır.

Offline ticaret yapan işletmeler göz önünde bulundurulduğunda ise işletmelerin mağazaları açık olmadığı saatlerde satış yapmalarının imkânsız olduğu görülmektedir. Bu durum e-ticaretin offline ticarete göre daha avantajlı olduğunu göstermektedir.

Maliyetlerinizi Azaltın

Herhangi bir mağaza ve dükkânda satış yapan kişi ve işletmelerin su, doğalgaz, elektrik ve kira giderleri gibi birçok masrafı bulunmaktadır. Bunlar firmaların maliyetlerini arttıran başlıca unsurlardır.

E-ticaret ile internetten ürün satışı yapan firmalar ise bir dükkân veya mağaza tutmadan evden e-ticaret yapabilmektedir. Evden e-ticaret yapan kişilerin dükkân masraflarından kurtulduğu bilinmektedir. Bu da firmalarının maliyetlerin azalmasını sağlamaktadır. Sizler de hemen e-ticaret yaparak maliyetlerinizi azaltabilir ve daha fazla gelir elde edebilirsiniz.

Marka Bilinirliğini Arttırma

Offline ticaret yapan işletmelerin hitap ettiği kitle yalnızca mağaza konumuna yakın oturan ya da bu konum üzerinden geçen kişilerdir. Bu durum işletmelerin marka bilinirliğini arttırmasını zorlaştırmaktadır.

E-ticaret firmaları ise marka bilinirliğini arttırmak için arama motoru optimizasyonu, arama motoru reklamları, sosyal medya, Influencer marketing, SMS pazarlama ve e-mail marketing gibi dijital pazarlama stratejilerinden daha kolay bir şekilde yararlanabilmektedir. Firmaların pazarlama stratejilerini genişletmesi hedef kitlelerine ulaşmalarını sağlarken marka bilinirliğini arttırma konusunda da oldukça yardımcı olmaktadır.

Ürün Yelpazenizi Genişletin

Ticaret ile bir mağaza veya dükkândan satış yapan kişi ve işletmelerin mağazalarında sergileyebilecekleri ürün sayısı mağaza büyüklüğü ile doğru orantılıdır. Bir dükkân ne kadar büyükse firmalar dükkanlarında o kadar ürün sergileyebilmektedir. Küçük mağazalar ve dükkanlarda ürün satışı gerçekleştiren işletmeler düşünüldüğünde bu kişilerin sergileyecekleri ürün sayısının az olduğunu söylemek mümkündür. Bu da firmaların hedef kitlerinin daralmasına neden olmaktadır.

E-ticaret firmaları göz önünde bulundurulduğunda ise e-ticaret sitelerinde sergilenebilecek ürün sayısının sınırsız olduğunu söylemek mümkündür. Kısacası e-ticaret firmaları internet siteleri üzerinden sınırsız sayıda ürün satabilmektedir. Bu da e-ticaret firmalarının hedef kitlesini genişletmekte ve gelir elde etmesini sağlamaktadır.

Pazaryerlerinde Satış Yapma İmkânı

Günümüzde birçok e-ticaret firması Trendyol, Hepsi Burada, N11 gibi pazaryerleri üzerinden satış yaparak bu platformların hazır müşteri kitlesine ulaşabilmektedir.

E-ticaret pazaryerleri üzerinden satış yapan işletmeler katıldıkları kampanyalar sayesinde satışlarını ve marka bilinirliklerini daha kolay bir şekilde arttırabilmektedir. Sizler de e-ticaret ile internetten ürün satmaya başladığınızda pazaryerleri üzerinden de satış yapabilir ve gelirlerinizi arttırabilirsiniz.

Dijital Pazarlamanın İmkanlarından Yararlanma

E-ticaret ile internetten ürün satan firmalar marka bilinirliğini arttırmak, hedef kitlesine ulaşmak, ürün ve kampanya tanıtımı yaparak gelirlerini arttırmak için sosyal medya pazarlama, Influencer marketing, Sms pazarlama, içerik pazarlaması ve e-mail marketing gibi birçok dijital pazarlama yönteminden yaralanabilmektedir.

Dijital pazarlama yöntemleri sayesinde e-ticaret firmaları daha fazla kişiye ulaşabilmekte ve satışlarını arttırabilmektedir.

Rapor ve Analizler Yapabilme

Bir işletmenin ayakta kalmasını sağlayacak en önemli unsurlardan birisi raporlama ve analizlerdir. E-Ticaret’e Başlamak İçin 10 Neden arasında bulunan rapor ve analizler belki de e-ticarete başlamak isteyenlerin yararlandığı en büyük avantajlardandır.

E-ticaret firmalarının verileri e-ticaret siteleri üzerinde tutulduğu için firmalar ürün gösterimi, sepete ekleme, kampanyaya katılma, sayfa gösterimi gibi birçok alandaki verilere hızlı bir şekilde ulaşabilmektedir. Bu da e-ticaret firmalarının analiz yapmasını ve raporlar oluşturmasını kolaylaştırmaktadır.

Kolay bir şekilde rapor ve analizlere ulaşabilen firmalar ürün tedariği, kampanya yönetimi gibi birçok alanda hızlı bir şekilde çalışmalar yapabilmektedir. E-ticaret firmalarının bu alanda hız kazanması da satışlarını arttırmalarında oldukça etkilidir.

Ticimax ile E-ticarete Adım Atın

Ticimax e ticaret alt yapıları ile sizler de hızlı bir şekilde e-ticaret sitenizi kurarak internetten satış yapmaya başlayabilirsiniz. Ticimax e-ticaret alt yapıları içerisinde bulunan kampanya, dijital pazarlama, pazaryeri entegrasyonu gibi birçok özellikten yararlanabilir ve satışlarınızı arttırabilirsiniz.

Ticimax ile ilgili daha fazla bilgi edinmek için Ticimax’ı Youtube, Instagram, Facebook ve Twitter gibi sosyal medya platformlarından takip edebilir e-ticaret ve ücretsiz e-ticaret eğitimleri hakkında bilgi edinerek e-ticarette doğru adımlar atabilirsiniz.