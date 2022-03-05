Dünyanın en hızlı kadın dron pilotları Gaziantep'te yarışacak
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla dünyanın en hızlı 8 kadın dron pilotunun katılımıyla "Women’s World DroneCup" adlı etkinlik düzenleyecek.
BİLİM-TEKNOLOJİ 05.03.2022, 20:40
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 8 Mart'ta Müzeyyen Erkul Bilim Merkezi'nde gerçekleştirilecek organizasyonla kadınların dronla ilgili becerilerinin gösterilmesi hedefleniyor.
Yarışlara Türkiye'den Ela Çetikol, İsviçre'den Christin Necker, Rusya'dan Kseniia Mosina ile Nataliya Astakhova, İtalya'dan Luisa Rizzo, Japonya'dan Mika Saito, ABD'den Leslie Camarena ve Güney Kore'den Gayeon Mo katılacak.
Kadın pilotlar, tasarım ve montajını yaptıkları araçlarla organizasyona özel hazırlanan parkurda kıyasıya yarışacak.
Etkinlikte seyirciler de dron kullanabilecek ve akrobasi uçuşlarını pilot bakışından izleme fırsatı bulacak.
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