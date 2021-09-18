Drone pilotları Teknofest World Drone Cup’ta yarışacak

STM'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye’nin savunma sanayisi ve milli teknoloji hamlesine önemli katkılar sunarak, yenilikçi ve milli çözümler geliştiren STM, gençlere yönelik yaptığı çalışmalarla sektörün geleceğine katkıda bulunmaya devam ediyor.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) öncülüğünde, askeri deniz platformlarından taktik mini İHA sistemlerine, siber güvenlikten uydu ve uzay teknolojilerine kadar geniş bir alanda ürün ve çözümler geliştiren STM, 21-26 Eylül’de İstanbul Atatürk Havalimanı’nda düzenlenecek Teknofest’te yerini alacak.

Dünyanın en iyi drone yarışı olan World Drone Cup’ın (WDC) yürütücülüğünü üstlenen STM, dünyanın en iyi drone yarışçılarını İstanbul’da buluşturacak. WDC’de pilotlar özel olarak hazırlanan zorlu parkurlarda, tasarım ve montajlarını kendilerinin yaptığı dronelarla mücadele edecek.

Meksika’dan Rusya’ya, Almanya’dan Amerika’ya kadar toplamda 22 farklı ülkeden 32 yarışmacının kıyasıya yarışacağı WDC’de, birinciye 30 bin TL, ikinciye 20 bin TL, üçüncüye 10 bin TL para ödülü verilecek. WDC’de 1. pist günü 23 Eylül Çarşamba günü başlayacak ve 26 Eylül Pazar günü kupa töreniyle son bulacak.x

Türkiye Drone Şampiyonası’nın büyük finali Teknofest’te

WDC’de Türkiye adına yarışacak isimler ise Türkiye Drone Şampiyonası (TDŞ) finalinde belirlenecek.

Yıl içinde Elazığ Harput Kalesi ve İzmir Bergama’da düzenlenen zorlu etapların ardından Türkiye Drone Şampiyonası’nda, 16 Türk yarışmacı finale kaldı. Teknofest kapsamında 21-22 Eylül'de yapılacak büyük finalle, 4 isim WDC’de Türkiye’yi temsil edecek.

30 yıllık bilgi birikimi ve mühendislik deneyimini gençlere aktarmayı amaçlayan STM, WDC yarışmasının birebir simülasyonu olan “Survivor Drone” ile gençlere STM standında deneyim yaşatacak.

Ziyaretçiler, sanal gerçeklik gözlüklerle, zorlu parkurlarda drone yarışını deneyimleme fırsatı yakalayacak. Teknofest’te 5 bin metrekare gibi dev bir alanda gençleri karşılayacak STM, düzenleyeceği yarışmalar ve sürpriz hediyelerle, gençlere teknoloji temelli bir fuar yaşatacak.