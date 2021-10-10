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Drone avcısı 'Fedai' ilk uçuşa hazırlanıyor

Türk savunma sanayisi firmalarının sahip olduğu kabiliyetlerle geliştirilen Fedai Mühimmat Sistemi, ilk kez Anadolu Ajansı tarafından görüntülendi.

Drone avcısı 'Fedai' ilk uçuşa hazırlanıyor

Saldırı amaçlı drone ve insansız hava araçlarının (İHA) etkisiz hale getirecek Fedai'nin ilk uçuşu yakın zamanda gerçekleştirilecek. Bu ay içinde de gerçek dronlara karşı bir gösterimin yapılması hedefleniyor.

Transvaro İcra Kurulu Üyesi Güray Ali Canlı, yaptığı açıklamada, Fedai'nin, kamikaze İHA/drone saldırılarını durdurmak amacıyla geliştirilen bir koruma sistemi olduğunu ama ihtiyaç doğrultusunda ilerleyen dönemde aracının kendisinin de saldırı amacıyla kullanılabileceğini söyledi.

Bu tür insansız sistemlerin son yıllarda çok hızlı geliştiğini ifade eden Canlı, otonom ve sürü halinde uçan saldırı dronlarını durdurmanın neredeyse imkansız hale geldiğine dikkati çekti.

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