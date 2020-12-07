​Dijital pazarlamada kopya içeriğe dikkat

Dijital pazarlamaya olan talebin artması ile birlikte ciddi bir kopya içerik riski de site sahiplerini bekliyor. Pekiyi dijital pazarlamada kopya içeriğin riski nedir? Neden kopya içerikten kaçınmak gerekir? Veri analisti ve iletişim tasarımı uzmanı Ömer Yoluk, konu ile ilgili bilmek istediklerinize cevaplar veriyor.

Geleneksel mağazalarda ve hatta hizmet işletmelerinde dahi yazılı içeriğin kullanım genliği çok fazladır diyemeyiz. Mağazalarda ürünler hakkında birkaç satır bilgi vermekten ileri geçmeyen metin içerikleri, hizmet işletmelerinde de temel bilgileri vermekle yetinir. Bu zeminde daha çok dev reklam sloganları, tabelalar, etiketler ve renkli görsel çalışmalar etkilidir. Ancak dijital dünya bunun tam tersidir. Dijital pazarlamanın bel kemiği ve hatta bizzat kendisi içeriktir. Yeterli ve doğru içerikle sunulmayan dijital pazarlama unsurlarının hiçbir anlamı olmayacak, yatırım bütünüyle boşa gidecektir.

Bu noktada çok büyük başka bir risk ise kopya içerik sorunudur. Kimi firmalar kendi içeriklerini hazırlarken diğer sitelerden bilgi çeker ve bunu bilinçsiz olarak yayınlarken, kimi içerik üreticileri de süreci kolay hal getirmek için kopya içerik kullanır. Bu hem yasal olarak, hem de internet algoritması bakımından büyük bir sorundur. Örneğin, kopya içerik kullanan bir sitenin Google üzerinde yayınlanabilir olması neredeyse mümkün değildir. Bunun yanında içeriğin kopyalandığı site sahibi, hakkınızda yasal işlem talep edebilir. Bunlar her iki şekilde de ciddi risklerdir ve kaçınılması son derece önemlidir.

İçerik Geliştirici Nasıl Seçilir?

Firmalar, onlarca faaliyet konusunun içerisinde, içerik geliştirme gibi özel bir iş alanında çalışma noktasında sıkıntılar yaşarlar. Bu alanda uzman bir personel istihdam etmek ise bazı firmalar için yeterli içeriğin oluşturulmasına yetmez. Bu durumda pek çok site sahibi, içeriklerini içerik geliştirici firmalar ve bu alanda çalışan serbest meslek sahiplerinden tedarik ederler.

Web sitesi içeriği üreticisi seçilirken, metin yazarı kadronun yetkinliği elbette ilk kriterdir. Ancak bundan önce, alım yapacağını firmanın resmi olarak çalışıp, çalışmadığından ve sorumluluk aldığından emin olmanız gerekir. Resmi kaydı olmayan firmalardan alacağınız metinlerin, garanti edilmediğini, kopya içerik gelmesi durumunda işinizin şansa kalacağını unutmayın. Size resmi garanti verebilen, vergi levhası sahibi kişi ve işletmelerle çalışmanız bu bakımdan bazı riskleri ekarte edebilmeniz için faydalı olabilir. Açık kaynaklarda, gizli isimlerle iş yapan satıcıların, size nasıl bir iş sunacağı maalesef bir şans oyunu kadar belirsizdir.

Bu durumda ortaya çıkacak risklerden korunmaya yönelik, pazaryeri platformlarını tercih edebilirsiniz. Burada risk faktörü daha düşük olmakla birlikte, yine de dikkatli olmanız ve kendi metinlerinizin hakkında garanti talep etmeniz gerekir. Çok açık ifade etmek gerekir ki, metnin bir kısmı kopya bir kısmı özgün dahi olamaz. Alacağınız iş %100 özgün olmak zorundadır.

Uluslararası Kurallar ve Kanunlara Dikkat

Google; dünyanın tüm ülkelerinde ortak bir yasal yaklaşım olan içeriğin korunması konusunda son derece hassastır. Ancak elbette Google’ın yaptırımları kendi platformunda kalır. Bir sitenin içerisinde herhangi bir miktarda kopya içerik var ise, o site Google tarafından “spam” yani yanıltıcı site havuzuna dahil edilir. Site içerikleri iyileştirmez ise tamamen indekslerden çıkarılır. Bunun bir istisnası yoktur.

Kimi siteler, kopya içeriklerle bir süre yükseliş gösterebilir. Ama bilinmelidir ki, Google er ya da geç bu siteleri tespit eder ve indeksinden sonsuza dek çıkarır. Kanunlara ve Google algoritmasına göre bu kopya durumunun bir miktar kriteri de yoktur. Metnin küçük bir miktarı da olsa, kopya olamaz.

Fikri ve Sinai haklar kanununa göre; bilimsel bir metin olsa dahi, hak sahibinin yazılı izni alınmadan direk olarak kopyalanamaz. Aksi durumda, para cezaları ve hatta hapis cezaları söz konusu olabilir. Bu durumda zaten, herhangi bir miktarda kopya zaten düşünülemez.

Size iş, “bu kadar özgün olabilir, burada yöntem budur” diyen içerik üreticilerine asla itibar etmeyiniz. İçerik üretiminde, hiç bir istisna söz konusu olmadan, tüm içeriğin bizzat yazar tarafından özgün olarak geliştirilmiş olması gereklidir. Aksi durumda bir dizi problem sizi bekliyor olacaktır.

Kopyaya Para Vermeyin!

Bir firma veya kişiye size metin hazırlaması için ödeme yaptınız. Bu kişi veya firma sizin için ürettiği metinler kopyalaması durumda, siz de bu fikir suçuna direkt ortak olmuş oluyorsunuz. Bu durumda dolaylı olarak, bilinçli veya bilinçsiz olarak, fikri hakların yasa dışı kullanımına azmettirici konumuna düşeceğinizi unutmayın. Ayrıca kopya metni yayınladıktan sonra tüm sorumluluk da size ait olacaktır. Yani size kopyayı sunan kişi veya kuruluş, sorumluluk reddi yapabilir.

Bu riski almamak, sağlıklı ve nitelikli metinlere erişmek için uzman içerik üreticileri ile çalışın. Size garanti verebilmeleri öncelikli arayışınız olmalıdır. Unutmayın ki, ucuz içerik, kaliteli içerik olamaz. Hiç kimse, sektör ortalamalarının onda biri fiyata size nitelikli ve özgün işi sunamaz. Bunu belki birkaç tesadüfen sağlayabilirsiniz ama süreklilik söz konusu olmayacaktır.

Bu bakımdan, nitelik arayışı içinde olmalı, kaliteli içerikleri, mümkün olan en uygun fiyatlarla satın alabileceğiniz içerik ajansları ile çalışmalısınız.