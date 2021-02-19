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Devlet desteğiyle kendi şirketini kuran kadın girişimci hayallerinin peşinden gidiyor

Yurt dışında ve İstanbul'da çalıştıktan sonra memleketi Antalya'ya dönen bilgisayar mühendisi Deniz Gül Özcan, geliştirdiği yapay zekayla çalışan "Sesli Seyahat Asistanı" uygulamasını destekleyen TÜBİTAK ve KOSGEB sayesinde kendi şirketini kurdu.

Devlet desteğiyle kendi şirketini kuran kadın girişimci hayallerinin peşinden gidiyor

Yurt dışında bir süre çalıştıktan sonra Türkiye'ye dönen kadın girişimci, KOSGEB ve TÜBİTAK'tan aldığı destekle Antalya'daki TEKNOKENT'te yapay zeka üzerine çalışmalar yapan şirket kurdu.

Deniz Gül Özcan, 2003'te girdiği Koç Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nden dereceyle mezun oldu.

ABD ve Almanya'daki kurumsal firmalarda yaklaşık 2 yıl çalışan Özcan, daha sonra Türkiye'ye döndü. İstanbul'da 10 yıl özel bir şirkette çalışan Özcan, 2 yıl önce işinden istifa ederek memleketi Antalya'ya geldi.

Çeşitli projeler hazırlayan Özcan, TÜBİTAK'a sunduğu yapay zeka üzerine kurulu "Sesli Seyahat Asistanı" uygulamasının onay almasıyla hayallerine kapı araladı.

Özcan, aldığı hibe sayesinde şirketini kurdu, ardından KOSGEB'in açtığı girişimcilik kursuna başvurdu.

KOSGEB Girişimcilik Kursları sonucunda da makine ve hibe desteği almaya hak kazanan Özcan, seyahat edeceklerin sesli olarak bilet alabilecekleri "Sesli Seyahat Asistanı" uygulamasını, büyük firmalarla yaptığı iş birliği anlaşmasıyla ileriye taşıdı.

Akdeniz Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren TEKNOKENT'te 4 çalışanıyla araştırma ve geliştirmeye dayalı bilgisayar programları üzerine çalışan Özcan, devlet desteğiyle iş kurmanın ve üretim yapmanın mutluluğunu yaşıyor.

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