DENEYAP Türkiye Teknoloji Atölyeleri için 42 ilde sınav yapıldı

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, DENEYAP Teknoloji Atölyeleri'nde verilen proje geliştirme odaklı eğitimler sayesinde, bilim ve teknoloji alanında farkındalık yaratan, AR-GE becerileri gelişmiş, karmaşık problemleri çözme becerisi, etkili iletişim, liderlik becerileri yüksek, üretken, sorumluluk sahibi olma bilinci edinmiş, bilim ve teknoloji projeleri üreten gençler yetiştiğini ifade etti.

TÜBİTAK'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, TÜBİTAK ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı iş birliğiyle başlatılan DENEYAP Türkiye Teknoloji Atölyeleri için 42 ilde 50 atölye için sınav yapıldı, sınava 17 bin 959 öğrenci katıldı.

İkinci aşama sınavı, Adana, Ankara, Antalya, Edirne, Erzurum, Eskişehir, Hakkari, İzmir, Konya, Manisa, Muğla, Trabzon, Amasya, Artvin, Ardahan, Bartın, Bayburt, Bilecik, Bitlis, Bolu, Burdur, Çankırı, Düzce, Gümüşhane, Iğdır, İstanbul, Kahramanmaraş, Karabük, Kırklareli, Kırşehir, Mersin, Muş, Nevşehir, Niğde, Osmaniye, Siirt, Sinop, Şanlıurfa, Tunceli, Uşak, Yalova, Zonguldak'ta gerçekleştirildi.

Sınava 11 bin 814 ortaokul, 6 bin 145 lise seviyesinde öğrenci katıldı. Sınav sonrasında 4 bin 450'si ortaokul, 2 bin 353'ü lise olmak üzere toplamda 6 bin 803 öğrenci kabul edilecek.

Uygulama sınavı için öğrencilerden, Türkiye'nin yüksek teknoloji ürünlerinin ihracatını yapacak çevre dostu elektrikli yük gemisi tasarlamaları ve görev olarak doğrusal bir rota izleyerek yük taşımaları istendi.

Öğrencilerin tasarım ve sunum becerileri, geminin sağlamlığı, yüke dayanıklılığı ve parkuru tamamlama becerisi ölçüldü.

TÜBİTAK Başkanı Mandal öğrencileri yalnız bırakmadı

Eskişehir ve Bilecik'teki sınavlara TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal da katıldı.

Sınav öncesi ve sonrasında öğrencilerle yakından ilgilenen Mandal, öğrencilerin aileleriyle sohbet etti.

Bilimin ve teknolojinin gelecek süreçte insan yaşamında daha etkin olacağı düşünüldüğünde, bilimsel ve teknolojik alanlarda daha üretken ve girişimci bireyler yetiştirmek adına bu projenin oldukça değerli olduğunu vurgulayan Mandal, şunları kaydetti:

"DENEYAP Teknoloji Atölyeleri'nde verilen proje geliştirme odaklı eğitimler sayesinde bilim ve teknoloji alanında farkındalık yaratan, AR-GE becerileri gelişmiş, güncel teknolojilerle erken dönemde karşılaşmış, takım çalışması tecrübesi kazanmış, yaratıcı, yenilikçi düşünce, eleştirel düşünme, karmaşık problemleri çözme becerisi, etkili iletişim, liderlik becerileri yüksek, üretken, sorumluluk sahibi olma bilinci edinmiş, bilim ve teknoloji projeleri üreten gençler yetişiyor."

Mandal, geleceğin bilim insanları, araştırmacıları ve girişimcileri olabilecek gençlerin ülkenin gelişmesinde, ileriye gitmesinde ve "Milli Teknoloji Hamlesi"nin gerçekleşmesinde rol alacaklarını belirtti.