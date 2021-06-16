Çocukları geleceğe hazırlayan Deneyap Teknoloji Atölyeleri için başvurular başladı.

Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nden (TEKNOFEST) yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin kalkınması için Milli Teknoloji Hamlesi'nin itici gücünü oluşturacak, teknoloji üretme yetkinliği yüksek genç bireyler yetiştiren Deneyap Teknoloji Atölyeleri, 30 ilde öğrencilerine teknoloji eğitimleri vermeye devam ediyor.

Tüm illerde teknoloji atölyelerinin kurulmasının hedeflendiği planın 3. fazında 27 ilde daha teknoloji atölyeleri açılacak.

Ankara, Aksaray, Aydın, Balıkesir, Batman, Bingöl, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzincan, Giresun, Hatay, İstanbul, Karaman, Kars, Kayseri, Kırıkkale, Kilis, Kocaeli, Kütahya, Mardin, Mersin, Ordu, Sivas, Şırnak, Tekirdağ ve Van'da açılan Deneyap Teknoloji Atölyeleri'ne kabul sınavlarına 4. sınıf, 5. sınıf, 8. sınıf, lise hazırlık sınıfı ve 9. sınıf düzeyinde başvuru yapılabilecek.

Öğrenciler, "e-sınav" ve "uygulama sınavı" olmak üzere iki aşamayı başarıyla tamamladıktan sonra Deneyap Teknoloji Atölyeleri'nde eğitim almaya hak kazanacak.

Adayların elektronik ortamda yapılacak sınava ön başvurularını https://kys.turkiyeteknolojitakimi.org/ web sitesi üzerinden 4 Temmuz'a kadar tamamlamaları gerekiyor. e-sınav ise 2-23 Ağustos'ta 27 ilde belirlenecek merkezlerde seanslar halinde gerçekleştirilecek.