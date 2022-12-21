Deneyap Kart Proje Yarışması için başvurular başladı

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, katma değeri yüksek, yerli ve milli olarak üretilen Deneyap Kart ile "DeneYap Kart Proje Yarışması" düzenleyen T3 Vakfı yetenekli gençleri bir araya getirecek.

Düzenlenen yarışmaya gençler sadece Deneyap Kartlarla (Deneyap Kart/Deneyap Kart 1A/Deneyap Kart Mini) geliştirdikleri projelerle katılabilecek. 2-3 kişilik takımlar halinde katılım yapılabilen yarışmanın son başvuru tarihi ise 13 Şubat 2023.

İki aşamalı yarışmada toplam ödül 300 bin TL

Hayallerini gerçeğe dönüştürmek isteyen gençlerin tespit edilmesi ve desteklenmesi amacıyla geliştirilen projelerden biri olan yarışma iki aşamadan oluşuyor. Yarışmanın ilk aşamasında, yarışmacılar bulundukları illerde takım kurarak il temsilcisi olmak için yarışıyor. Bu aşamada katılımcılardan, belirlenen kategoriler arasından seçim yaparak Deneyap Kart ile proje hazırlamaları bekleniyor.

Yarışmacılar, geliştirdikleri projelere dair bilgileri mth.tc/deneyapkart-yarisma sayfasında bulunan formu eksiksiz doldurarak başvurularını tamamlıyor.

İlk aşama hakem heyeti tarafından değerlendirildikten sonra sıralamalar il bazlı olarak açıklanıyor. Bu aşamada birinci olan ortaokul, lise ve üniversite takımları, il temsilci takımlar olarak ikinci aşamaya geçmeye hak kazanıyor. İkinci aşamada ise temsilci seçilen takımlar arasında Türkiye geneli bir yarışma düzenlenecek.

Temsilci seçilen takımlar bir sonraki aşamaya ilk aşamadaki projelerini geliştirerek katılacak. Yapılan geliştirmelerde herhangi bir sınırlandırma bulunmazken, katılımcılar projelerinin geliştirilmiş halini internet sayfasına yükleyecek. Projeler hakem heyeti tarafından değerlendirildikten sonra Türkiye geneli sıralama açıklanacak ve ortaokul, lise, üniversite olmak üzere üç kategoride değerlendirilen projelerde dereceye giren takımlara toplam 300 bin TL ödül verilecek.

Gençler, STEAM, Nesnelerin İnterneti, Doğal Afet, Tarım ve Hayvancılık, Sağlık, Algoritma / Mantık Tasarımı,Robotik ve Kodlama, Akıllı Ulaşım Sistemleri ve Yapay Zeka başlıklarından oluşan 9 farklı kategoride yarışabilecek.