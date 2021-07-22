Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar koronavirüs corona salgın survivor korona
İllere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayıları açıklandı
İllere göre her 100 bin...
Bayramı tatilinin altıncı gününde trafik kazalarında 9 kişi öldü, 58 kişi yaralandı
Bayramı tatilinin altıncı gününde trafik...
Kovid-19 aşılama programı bayramda da devam ediyor
Kovid-19 aşılama programı bayramda da...
Barış Pınarı ve Pençe Yıldırım bölgelerinde 4 terörist etkisiz hale getirildi
Barış Pınarı ve Pençe Yıldırım...

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi geleceğin mucitlerini bilim ve teknolojiyle buluşturuyor

Kütüphanedeki "Keşif", "Tasarım ve Üretim" ile "Teknoloji" atölyelerinde, 5-17 yaş arasındaki çocukların bilimsel düşünme, tasarım, modelleme, üretim ve elektronik programlama becerilerinin artırılması için etkinlikler düzenleniyor.

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi geleceğin mucitlerini bilim ve teknolojiyle buluşturuyor

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi Eğitim Merkezi ve Atölyeler bölümündeki "Keşif", "Tasarım ve Üretim" ile "Teknoloji" atölyelerinde, 5-17 yaş arasındaki çocukların bilim ve teknolojiye olan ilgi ve merakını artıracak etkinlikler düzenleniyor.

Kurulumu Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı TÜBİTAK tarafından yapılan, eğitim içerikleri ise alanında uzman akademisyenlerce hazırlanan atölyelerde, robotik kodlama, mobil uygulama, ahşap tasarımı, geometrik şekillerle üç boyutlu piramit ve prizma yapımı gibi tasarım ve modelleme ile elektronik programlamaya yönelik etkinlikler gerçekleştiriliyor.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.