Çorum'da üniversite öğrencileri 'Gri Su Tek' sistemiyle yüzde 40 su tasarrufu hedefliyor

Hitit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü 4. sınıf öğrencileri Yunus Burak Özcan ve Burak Kangal, dünyada iklim değişikliklerinden kaynaklı kuraklık uyarılarını dikkate alarak içme suyunun farklı amaçlarla kullanılıp israf edilmesini önlemek amacıyla "Gri Su Tekrar Kullanım Modülü"nü (Gri Su Tek) geliştirdi.
Lavabodan akan suyu bir haznede toplayıp mor ışık yardımıyla mikroplardan arındırdıktan sonra elektrikli motor vasıtasıyla en yakındaki tuvalete aktararak çalışan Gri Su Tek, bu sayede haneye bağlı içilebilir şebeke suyunun israf edilmesini önlemeye yardımcı oluyor.