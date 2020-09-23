Çocuklar online güvenlik açıklarından SSL sertifikası ile korunuyor

Araştırmalar koronavirüs pandemisiyle birlikte evde kalış sürelerinin çoğalması nedeniyle çocukların ve gençlerin interneti daha aktif kullanmaya başladıklarını gösteriyor. Yüz yüze eğitimin yerini online eğitime bırakması da internet ortamında gelişebilecek riskleri arttırıyor. Bu doğrultuda, çocuk ve genç kullanıcıların internet güvenliğini sağlamak, siber saldırıları engellemek ve internet tehditlerinden korunmak için bazı tedbirlerin alınması bu doğrultuda zorunlu hale geliyor. Güvenli Server Sertifikası yani SSL teknolojilerinde farklı seçenekler ile hizmet veren İsimtescil.net, tüm tekil internet adresleri için uygun olan ETuğra, Rapid ve kendi markası olan TrustSafe ürünlerini SSL kullanıcılarına sunarak online güvenlik açıklarının önüne geçiyor.