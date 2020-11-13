ÇOCUĞUNUZU SİBER ZORBALIKTAN KORUYUN

Ara tatil dönemi geldi. Pandemiden beri çocuklar dijitalde eğitim dolayısıyla daha fazla vakit geçiriyorlar. “We are social” raporuna göre ülkemizde 62 milyon internet kullanıcısı, 54 milyon sosyal medya kullanıcısı ve 77 milyon mobil kullanıcısı bulunuyor. Bu rakamlar pandemi dönemiyle birlikte yüzde 40’lık bir artış göstermesine rağmen ne yazık ki dijital okur yazarlıkta sınıfta kaldık. Dijital okur yazarlığa sahip olmayan anne babalar, çocukları için “Acaba interneti yasaklayayım mı?”, “Hiç kullandırmasam?”, “Ne kadar süre kullansın?” gibi konularda destek arayışı içindeler. Uzaktan eğitim sürecinde anne babalar bazı temel ilkelere dikkat ederlerse hem tatil hem de eğitim döneminde çocuklarını koruyabilirler. MEZO Dijital Yönetim Kurulu Başkanı ve Dijital İletişim Uzmanı Dr. Nabat Garakhanova, “Siber zorbalık konusunda farkındalık oluşturmak gün geçtikçe önemini artırıyor. Konya’da 9-14 yaş arasında 462 çocukla yapılan araştırma, çocukların yüzde 62’sinin siber zorbalık yaşadığını göstermiş. Konya örneği bize, İstanbul gibi nüfus yoğunluğu yerlerde siber zorbalığın derecesine işaret ediyor. Bu nedenle çocuklara medya hesabında güçlü şifre oluşturma konusunda püf noktalar öğretilmeli. “Oltalama” dediğimiz kimlik (ç)alma ya da gerçek olamayacak vaatler veren kişiler, yaşanmış örnekleriyle anlatılmalı. Çocuk hangi duyguları hissettiğinde zorbalığa maruz kalmış olabileceğini bilmeli. Zorbalardan korunmak için neler yapabilir, kimlerden yardım isteyebilir bilinçlenmeli.” derken, dijital bir ebeveyn olabilmek adına ebeveynlerin dijital okuryazarlık eğitimleri almalarını tavsiye ediyor. Çünkü yenilikleri takip ederek onları uygulayabilir olmak, gizlilik esas ve kurallarını anlayabilir olmak, dijitalin sorunlarıyla baş edebilir olmak ebeveynleri de sürekli bir yeniliğe sokacaktır.

İnternette geçirdiği süreyi azaltmayın, kaliteli zaman geçirmesini sağlayın

Ailelerin en sık başvurdukları yöntem ise çocukların internette geçirecekleri vakti sınırlandırmaları. Oysa süreyi minimuma indirmek yerine çocuklara internette nasıl kaliteli zaman geçirebileceklerini öğretebilmek daha değerli. İnternet servis sağlayıcılarından çocuklar için hazırlanmış internet paketleri, Google’nin family modu ve Youtube Kids gibi yerlerden de yararlanarak zararlı içeriklerden çocuklar zararlı içeriklerden korunabilir. Garakhanova, aynı zamanda ailelere şu tavsiyelerde de bulunuyor: