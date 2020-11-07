Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar korona koronavirüs corona survivor salgın
Türkiye'de son 24 saatte 2 bin 483 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 81 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de son 24 saatte 2...
ABD'de 59. başkanlık seçimlerini Joe Biden kazandı
ABD'de 59. başkanlık seçimlerini Joe...
Fransız polisinin çocukları gözaltına alması devlet eliyle yapılan bir eşkiyalıktır
Fransız polisinin çocukları gözaltına alması...
TCMB Başkanlığına Naci Ağbal atandı
TCMB Başkanlığına Naci Ağbal atandı
Tarihi Kapalıçarşı olası depreme karşı güçlendiriliyor
Tarihi Kapalıçarşı olası depreme karşı...

Çin dünyanın ilk 6G test uydusunu yörüngeye gönderdi

Çin, dünyanın ilk 6G uydusunu, teknolojiyi test etmek için yörüngeye gönderdi.

Çin dünyanın ilk 6G test uydusunu yörüngeye gönderdi

BBC'nin haberinde, 6G uydusunun, Şanşi bölgesinde Taiyuan Uydu Fırlatma Merkezi'nden Uzun Yürüyüş-6 roketiyle başarılı bir şekilde uzaya fırlatıldığı belirtildi. 

Haberde 6G'nin yanı sıra 12 uydunun daha yörüngeye gönderildiği vurgulandı.

6'ncı nesil iletişimin ana unsurlarından biri olacak yüksek hız teknolojisinin, yörüngeye gönderilen 6G uydusuyla sınanacağı ifade edildi.

AsiaTimes'ın haberinde de 6G'nin, daha küçük güç çıkışıyla uzak mesafede kayıpsız iletişimi sağlayarak 5G'den 100 kat hızlı olmasının beklendiğinin altı çizildi.

6G uydusunun aynı zamanda, mahsul afetlerini gözlemleme, orman yangınlarını önleme, ormancılık ve su kaynaklarını kontrol etmeye yarayan optik uzaktan algılama sistemi taşıdığı kaydedildi.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.