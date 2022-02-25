Cep telefonu pili ile otomobili kilometrelerce yürütmeyi hedefliyorlar
İstanbul Teknik Üniversitesi, pil enerji yoğunluğunu kuantum elektron mühendisliği teknolojisiyle 20 kat artırarak bir otomobili kilometrelerce yürütmeyi hedefliyor.
BİLİM-TEKNOLOJİ 25.02.2022, 20:58
İTÜ Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Onur Ergen ile öğrencileri tarafından pil enerji yoğunluğunun ve güvenliğinin artırılması için çalışmalar başlatıldı.
2035 yılına kadar yalnızca 2 kat artması beklenen pil enerji yoğunluğu, bu projeyle ile 20 kat artırılıp anlık şarj olabilme kavramını oluşturacak.
Dr. Onur Ergen başkanlığındaki "QUEEN" isimli proje, Avrupa Araştırma Konseyi'nden 1,4 milyon avro destek almaya da hak kazandı.
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