Canon, yarı iletken çip imal eden cihaz imalatına 50 milyar yen yatıracak

Mobil telefonlardan otomobillere, küresel yarı iletken ihtiyacının yükselmesi karşısında üretici firmalar, tedarik zinciri pastasında paylarını artırmayı hedefliyor.

Kyodo ajansının Japon firma kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, Canon, çip imal eden cihaz imalatına 50 milyar yen (345 milyon dolar) yatırım ayıracak.

Başkentin kuzeyinde yer alan Toçigi bölgesindeki fabrika alanına 2023'te kurulacak tesisle yarı iletken litografi ekipman imalatının ikiye katlanması amaçlanıyor.

Tesisin 2025'te hizmete alınması hedeflenirken, Canon aynı fabrikada yarı iletken çipleri daha düşük maliyete üretmek için yeni nesil donanım imal etmeyi de planlıyor.

Görüntüleme ekipmanları üreticisi Japon firmanın, Toçigi'nin yanı sıra Tokyo'nun kuzeydoğusundaki İbaraki'de de yarı iletken litografi ekipman üretim tesisi bulunuyor.