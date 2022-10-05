Son Dakika

Canon, yarı iletken çip imal eden cihaz imalatına 50 milyar yen yatıracak

Görüntüleme ekipmanları üreticisi Canon, yarı iletken çip imal eden cihaz imalatını artırmak için 50 milyar yen (345 milyon dolar) yatırım yapacak.

BİLİM-TEKNOLOJİ 05.10.2022, 10:51
Canon, yarı iletken çip imal eden cihaz imalatına 50 milyar yen yatıracak

Mobil telefonlardan otomobillere, küresel yarı iletken ihtiyacının yükselmesi karşısında üretici firmalar, tedarik zinciri pastasında paylarını artırmayı hedefliyor.

Kyodo ajansının Japon firma kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, Canon, çip imal eden cihaz imalatına 50 milyar yen (345 milyon dolar) yatırım ayıracak.

Başkentin kuzeyinde yer alan Toçigi bölgesindeki fabrika alanına 2023'te kurulacak tesisle yarı iletken litografi ekipman imalatının ikiye katlanması amaçlanıyor.

Tesisin 2025'te hizmete alınması hedeflenirken, Canon aynı fabrikada yarı iletken çipleri daha düşük maliyete üretmek için yeni nesil donanım imal etmeyi de planlıyor.

Görüntüleme ekipmanları üreticisi Japon firmanın, Toçigi'nin yanı sıra Tokyo'nun kuzeydoğusundaki İbaraki'de de yarı iletken litografi ekipman üretim tesisi bulunuyor.

Yorumlar (0)
16
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 05 Ekim 2022
İmsak 05:33
Güneş 06:57
Öğle 12:58
İkindi 16:12
Akşam 18:48
Yatsı 20:07
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Başakşehir 7 17
2. Adana Demirspor 8 17
3. Konyaspor 8 17
4. Galatasaray 8 17
5. Trabzonspor 8 16
6. Beşiktaş 8 15
7. Fenerbahçe 7 14
8. Kayserispor 8 12
9. Kasımpaşa 8 12
10. Gaziantep FK 8 11
11. Alanyaspor 8 9
12. Giresunspor 7 8
13. İstanbulspor 7 8
14. Karagümrük 7 6
15. Antalyaspor 7 6
16. Ankaragücü 7 4
17. Sivasspor 8 4
18. Hatayspor 7 4
19. Ümraniye 8 2
Takımlar O P
1. Keçiörengücü 7 14
2. Eyüpspor 7 14
3. Sakaryaspor 7 12
4. Pendikspor 7 12
5. Bodrumspor 7 11
6. Manisa FK 6 11
7. Boluspor 6 11
8. Bandırmaspor 6 11
9. Samsunspor 7 10
10. Rizespor 6 9
11. Tuzlaspor 7 9
12. Göztepe 7 8
13. Adanaspor 7 7
14. Gençlerbirliği 6 6
15. Erzurumspor 6 6
16. Altay 7 6
17. Altınordu 6 3
18. Ö.K Yeni Malatya 7 3
19. Denizlispor 7 2
Takımlar O P
1. Arsenal 8 21
2. M.City 8 20
3. Tottenham 8 17
4. Brighton 7 14
5. Chelsea 7 13
6. M. United 7 12
7. Newcastle 8 11
8. Fulham 8 11
9. Liverpool 7 10
10. Brentford 8 10
11. Everton 8 10
12. Leeds United 7 9
13. Bournemouth 8 9
14. Aston Villa 8 8
15. West Ham United 8 7
16. Southampton 8 7
17. Crystal Palace 7 6
18. Wolves 8 6
19. Leicester City 8 4
20. Nottingham Forest 8 4
Takımlar O P
1. Barcelona 7 19
2. Real Madrid 7 19
3. Athletic Bilbao 7 16
4. Real Betis 7 15
5. Atletico Madrid 7 13
6. Osasuna 7 13
7. Real Sociedad 7 13
8. Villarreal 7 12
9. Valencia 7 10
10. Rayo Vallecano 7 10
11. Celta Vigo 7 10
12. Mallorca 7 8
13. Girona 7 7
14. Getafe 7 7
15. Real Valladolid 7 7
16. Espanyol 7 5
17. Sevilla 7 5
18. Almeria 7 4
19. Cadiz 7 4
20. Elche 7 1