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'Çağatay İHA' Türk Hava Kurumu teknik envanterine girdi

Coşkunöz Holding yatırımı ile yenilikçi insansız hava aracı üreticisi UAVERA tarafından imal edilen Çağatay VTOL Eğitim İHA'nın, Türk Hava Kurumu Teknik AŞ'ye eğitim amaçlı satışı yapıldı.

'Çağatay İHA' Türk Hava Kurumu teknik envanterine girdi

Daha önce Emniyet Genel Müdürlüğü ve Türk Hava Kuvvetleri envanterlerinde kullanılan Çağatay VTOL Eğitim İHA, UAVERA ile THK Teknik arasında yapılan sözleşme doğrultusunda gerçekleşen sertifika töreni ile THK Teknik'e teslim edildi. Sözleşme kapsamında İHA için simülasyon sistemi de bulunuyor.

Eskişehir THK İnönü Havacılık Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirilen törende konuşan THK Teknik Uçak Bakım AŞ Genel Müdürü Cemal Balıkçı, THK'nin kuruluş amaçlarının Türk gençliğine havacılığı sevdirmek,, Türkiye'de kurulacak yerli havacılık sanayilerine öncülük etmek ve desteklemek olduğunu söyledi.

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