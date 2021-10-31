Bolu'da üretilecek fotodedektörler Türkiye'nin 'Ay görevi'nde kullanılacak

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Nükleer Radyasyon Dedektörleri Uygulama ve Araştırma Merkezi (NÜRDAM) ve Çin Bilimler Akademisi tarafından hazırlanan "Ay Görevi Roket Ateşleyici Sistem Veriminin İzlenmesinde, Yangın Söndürme ve İnfilak Bastırma Sistemlerinde Kullanılacak Üstün Performansa Sahip GaN Fotodedektörlerin Üretilmesi Projesi", TÜBİTAK'tan destek almaya hak kazandı.

Proje kapsamında merkezde gelişmiş uzay iletişimi, füze algılama, alev sensörleri, biyolojik süreç algılama, hava temizleme, ozon algılama gibi birçok alanda kullanılan GaN tabanlı fotodedektörlerin tasarımı ve üretimi yapılacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından tanıtımı yapılan Milli Uzay Programı'ndaki stratejik 10 hedeften biri olan Ay görevinde kullanılacak fotodedektörler, roket teknolojisi için kritik öneme sahip sensörler arasında bulunuyor.