Boğaziçili araştırmacılar Afrika’da yoksullukla mücadele için çalışacak

Boğaziçi Üniversitesi’nin yer aldığı; ADAPTED kısa adıyla ifade edilen ve ‘’Yoksullukla Mücadele: Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine Ulaşmak İçin Yollar’’ (Eradicating Poverty: Pathways Towards Achieving The Sustainable Development Goals) başlığını taşıyan AB projesi kapsamında aralarında Almanya, Hollanda ve Fransa’dan üniversitelerin ortakları arasında bulunduğu bir Doktora Programı başlatılacak.

15 doktora adayının kabul edileceği programda yoksulluk dinamiklerinin anlaşılması için ülkeler ve partnerler arasında bilgi alışverişinin tesis edilmesi hedefleniyor. Proje, Afrika’da Sahra çölünün güneyinde yer alan ve Sahra altı olarak ifade edilen bölgeyi kapsayacak. Projede görev alacak doktora adayı seviyesindeki araştırmacılar bu bölgede yoksulluğun önüne geçilmesi çerçevesinde çeşitli modeller ve politika önerileri geliştirilmesi yönünde çalışmalar yapacak.

Boğaziçi Üniversitesi’nden projede görev alan ekibin içinde Ekonomi Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Fikret Adaman, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bmlümü öğretim üyesi Prof. Dr. Mine Eder ve aynı bölümden Doç. Dr. Zeynep Kadirbeyoğlu yer alıyor.

2021 Bahar döneminde başlaması planlanan proje hakkında bilgi veren Doç. Dr. Zeynep Kadirbeyoğlu, Sahra altı Afrika’nın insani gelişmişlik ve kalkınma göstergeleri açısından sorunlu bir bölge olması nedeniyle yoksullukla mücadele alanında saha çalışması yapabilmek adına özellikle seçildiğini belirtti.

Proje sayesinde hem bu bölgeye dair araştırma bulgularını daha iyi entegre etmenin mümkün olacağını hem de söz konusu ülkelerde araştırma yapacak doktora adaylarının orada kuracakları bağlar sayesinde ileride de bu bölgelere dair çalışma yapmaya ve bu bölgelerden gelecek öğrencileri yetiştirmeye devam edeceklerini; akademik süreçlere ve politika üretme süreçlerine katkıda bulunacaklarını belirtti. Kadirbeyoğlu, önümüzdeki süreçte Avrupa'daki diğer üniversitelerle eş danışmanlı doktora tez protokolü yapmak üzere girişimlerin başlayacağını kaydetti.

Proje kapsamında Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü tarafından iki doktora adayı araştırmacıya eğitim verilecek. Araştırmacılar eğitim sürecinde yoksullukla mücadelede etkin sosyal korunma yollarının araştırılması ve Kenya ve Gana’daki kalkınma projelerinin incelenmesi konusunda çalışmalar yürütecek. Araştırmacılar ayrıca Kenya’daki MOI Üniversitesi ve Gana’daki University of Development Studies’de tamamlayıcı eğitimler alacak.

Konsorsiyumun diğer ortakları arasında yer alan Ruhr University Bochum, International Institute for Social Studies (ISS Erasmus University-Rotterdam), Vrije Universiteit Amsterdam (Netherlands) ve CNRS (France) ise doktora adayı araştırmacıları ağırlayarak projeye destek verecek.