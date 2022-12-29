Boğaziçi ve Oxford üniversitelerinden otonom araçların kötü hava koşullarında güvenli çalışmasını sağlayacak proje

Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Öğretim Üyesi Dr. Mehmet Turan'ın öncülüğünde Oxford Üniversitesi iş birliğiyle gerçekleştirilen proje kapsamında, otonom araçların her türlü zorlu ve karmaşık yol koşullarında güvenli bir sürüş sunmasını mümkün kılacak çalışmalar yapılıyor.

Dr. Mehmet Turan, otonom araçlardaki yapay zeka çalışmalarına ve Nature Machine Intelligence dergisinde yayınlanan makalelerine ilişkin sorularını yanıtladı.

Yapay zekanın son yıllarda büyük mesafeler kat ettiğini ve bu alanda özellikle son on yılda çok ilginç gelişmeler yaşandığını dile getiren Dr. Mehmet Turan, diğer yandan günümüzdeki en gelişmiş haliyle bile ele alındığında yapay zekanın birçok yönden insan beyninin halen çok gerisinde olduğunu söyledi.

Turan, insan zekasının akıl yürütme, analiz yapma, sonuç çıkarma, karar verme gibi üst düzey işlevsellikleri veya tümden gelim gibi yöntemleri kullanarak daha önce karşılaşmadığı türden durumlarda çözüm üretebilme yetisi düşünüldüğünde, yapay zekanın bu noktalarda insan beyninin çok gerisinde olması sebebiyle otonom araçların hala yollarda yaygın ve güvenilir bir şekilde yer alamadığını ifade etti.

Kara ulaşımında sürücünün daha önce karşılaşmadığı türden sayısız istisnai durumların mevcut olduğunu ve bu durumlarla her an karşılaşılma ihtimali olduğunu belirten Turan, "Otonom sürüş için yapay zeka algoritmalarının eğitilmesi esnasında tüm istisnai durumları kapsayacak bir veri havuzu oluşturmak imkânsız. Çünkü istisnai durum diye tabir ettiğimiz şeyin bir sınırı yok. Bu noktada yapay zekanın genelleme kabiliyetinin devreye girmesi gerekiyor. Fakat başta da belirttiğim gibi günümüz yapay zekası bildiklerinden bu çıkarımları yapıp, çok farklı, istisnai durumlarda çözüm üretebilecek yetiye de henüz sahip değil. Dolayısıyla insanoğlunun yaklaşık bir asırdır peşinden koştuğu tam otonom sürüş hayalleri bir türlü gerçekleşemiyor. Ben şahsen önümüzdeki 10-15 yıl içinde de bu hayallerin gerçeğe dönüşme olasılığının çok düşük olduğunu düşünüyorum." şeklinde konuştu.