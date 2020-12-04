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Birleşik Arap Emirlikleri’nin FalconEye uydusu başarıyla fırlatıldı

Dünya gözlem uydusu FalconEye, bir Arianespace Soyuz roketi tarafından Fransız Guyanası Kourou'daki Avrupa Uzay İstasyonu'ndan (CSG) başarıyla fırlatıldı.

Birleşik Arap Emirlikleri’nin FalconEye uydusu başarıyla fırlatıldı

Birleşik Arap Emirlikleri'nin sahibi olduğu ve işlettiği FalconEye, Airbus Defence and Space ve Thales Alenia Space tarafından ortak yükleniciler olarak geliştirildi.

FalconEye sistemi Birleşik Arap Emirlikleri Silahlı Kuvvetleri’nin ihtiyaçlarını karşılayacak. Fırlatıldığında 1190 kg ağırlığında olan uydu 611 km'lik helio-senkron yörüngeye yükseltilecek.

Uydu tasarımı, entegrasyonu ve testinden sorumlu olan Airbus Defence and Space uyduya platformu sağlarken, Thales Alenia Space, optik cihazı ve görüntü işleme zincirini tasarladı ve tedarik etti.

Airbus Uzay Sistemleri Başkanı Jean-Marc Nasr “FalconEye, müşterilerimize uzay görüntülerinin en iyisini sunarak en kaliteli Dünya gözlemine imkan sunacak. Yüksek performanslı optik uydu sistemi, Birleşik Arap Emirlikleri ve Fransa arasındaki işbirliğinde önemli bir adımı temsil ediyor. Müşterimiz Birleşik Arap Emirlikleri’nin güveni ve Fransız hükümetinin desteği sayesinde, Airbus ve Thales Alenia Space arasında harika bir ekip çalışmasına imza atmayı başardık." dedi.

Anahtar Kelimeler:
FalconEye
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