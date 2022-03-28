Bilişim Vadisi İzmir'in temeli yarın atılacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin sivil teknolojiler, mobilite ve girişimcilik alanlarında küresel rekabet gücünü artıracak Bilişim Vadisi İzmir'e ilk harç, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım tarafından konulacak.

Urla'da gerçekleştirilecek temel atma töreni, 29 Mart saat 11.00'de başlayacak. Tören, akademiden özel sektöre, kamudan siyasete kadar birçok önemli ismi bir araya getirecek.

Teknoloji tabanlı girişimlere odaklanacak Bilişim Vadisi İzmir, Ar-Ge, yazılım ve tasarım alanlarında 6 bin kişiye istihdam sağlayacak. Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubuna ev sahipliği yapan Bilişim Vadisi, İzmir'deki yeni üssüyle mobilite, bağlantılı teknolojiler ve dijital oyun alanlarında ülkeye güç katacak.

Yıldırım, daha sonra ismi Bilişim Vadisi İzmir'e dönüşen İzmir Teknoloji Üssü'ne ilişkin protokolü Başbakanlığı döneminde 2018 yılında imzalamıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2019'da Türkiye’nin teknoloji ve inovasyon üssü Bilişim Vadisi'nin açılışında İzmir Teknoloji Üssü'nün Bilişim Vadisi çatısı altına alınacağını açıkladı. 2021'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile 180 bin metrekarelik alan, teknoloji geliştirme bölgesi olarak ilan edildi.

Bilişim Vadisi İzmir uluslararası firmaları Türkiye'ye çekecek

Bilişim Vadisi İzmir, tamamlandığında 63 bin metrekare kapalı alana sahip olacak. Yapılacak bu yatırımla İzmir'deki teknoloji geliştirme bölgelerinin kapalı alan kapasitesi 2 buçuk katına çıkacak.

Bilişim Vadisi İzmir, geliştireceği yüksek teknolojiyle uluslararası firmaları Türkiye'ye çekecek. Burası, kurulacak Ar-Ge ve kuluçka yapılarıyla da girişimcilere destek verecek.

Sivil teknolojileri odağına alan Bilişim Vadisi'nin, geliştirdiği ulusal ve uluslararası iş birliği ağını İzmir'de de sürdürmesi, istihdama ve üretime katkı sağlayacak, sanayinin dijitalleşmesinde ve yazılım endüstrisinin gelişmesinde önemli katkılar sunacak.