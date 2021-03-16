Bilim insanları, sürdürülebilir sağlıklı yaşam biçimleri için uluslararası kongrede bir araya gelecek

Türkiye ve çok sayıda ülkeden bilim insanları, sürdürülebilir sağlıklı yaşam biçimleri konusundaki bilimsel gelişmeleri ele almak üzere, 2. Uluslararası Sürdürülebilir Yaşam Kongresi'nde bir araya gelecek.

Sürdürülebilir Yaşam Derneğinden (SUYADER) yapılan yazılı açıklamada, kongrenin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 19-20 Mart'ta çevrim içi düzenleneceği bildirildi.

Kongrede, sürdürülebilir beslenme ve gıda sistemlerinden sağlıklı kentler ve çevrelere, yerel yönetim uygulamalarından pandemide kırılgan gruplar ve sanatın sürdürülebilirliğine kadar çeşitli konular ele alınacak.

Dernek Başkanı Emine Aksoydan, derneğin gelenekselleşen faaliyetinden birinin de uluslararası kongreler yoluyla toplumun farkındalığının artırılması olduğunu belirterek, dünyanın 2020'de birbirinden yıkıcı felaketler geçirdiğini hatırlattı.

Geçen yılki fırtına, yangın, sel felaketi, çekirge istilaları ve Kovid-19 salgınının tesadüf olmadığını savunan Aksoydan, şunları kaydetti:

"2020'de üretilen beton, plastik ve metaller, doğada var olan bitki ve hayvanların sayısından daha fazla oldu ve insan, antroposen çağı denen, dünyayı şekillendiren baskın güç haline geldi. Ancak bu tabloya baktığımızda, insanlık olarak çok da iyi bir iş çıkarttığımızı söyleyemeyiz. 1970'ten beri küresel doğal yaşam, yüzde 70 oranında azaldı. Denizlerimizdeki plastikler neredeyse balıklardan daha fazla, okyanusta yeni çöp kıtaları oluştu, siyanürlü sular ve tarımsal zehirlerle temiz su kaynakları kirletildi. Fosil yakıtların kullanımı, çevre kirliliği, kontrolsüz endüstriyel faaliyetler, sera gazı emisyonunu artırdı, atmosfer daha da ısındı. Gittikçe azalan kıt kaynaklar eşitsizliklere, açlığın ve yoksulluğun derinleşmesine neden oldu."

"Sürdürülebilirlik konusunda farkındalığın artırılmasını hedefliyoruz"

Tüm bu olayların insanları, insanlık tarihinde eşi görülmemiş bir ana getirdiğine dikkati çeken Emine Aksoydan, bu gidişatın bir an önce tersine çevrilememesi durumunda, yaşamın büyük bir tehlikeye gireceğini belirtti.

Aksoydan, bu gidişatı durdurmak amacıyla kurulan SUYADER'in, dünyanın daha yaşanabilir hale getirilmesi amacıyla sınırlı kaynakların daha verimli kullanılabilmesi için çağrıda bulunduğunu ve gelecek nesillere daha iyi bir dünya bırakılması amacıyla bilgiler üretip, bu bilgileri yaşam pratiğine dönüştürmek için çaba gösterdiğini kaydetti.

Bu yıl kongrede, sürdürülebilirlikle ilgili konuların tartışılıp, çözüm yollarının aranacağını bildiren Aksoydan, şöyle devam etti:

"Ulusal ve uluslararası katılımla alanında uzman bilim insanları, konuyla ilgili kurumlar ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin katkılarıyla e-Kongre olarak gerçekleştireceğiz. Kongrede, sürdürülebilir sağlıklı yaşam biçimleri, sürdürülebilir beslenme ve gıda sistemleri, sağlıklı kentler ve çevreler, yerel yönetim uygulamaları, biyoçeşitlilik, alternatif-beslenme kaynakları, eşitsizlikler ve sonuçları, pandemide kırılgan gruplar, sivil toplum çalışmaları, sanatın sürdürülebilirliğine ilişkin konular ele alınacak.

Kongrede, sürdürülebilirlik konusunda farkındalığın artırılması ve çözümün bir parçası olma konusunda cesaretlenmemiz yanında katılımcıların, bilimsel çalışma, uygulama ve deneyimlerini paylaşması, farklı disiplinler arasında oluşacak iş birliği ile yeni çalışma alanlarının ve projelerin oluşmasına da katkı sağlamayı hedefliyoruz."

Aksoydan, isteyen katılımcıların kongre anısı olarak, SUYADER koruluğunda birer meyve ağacına sahip olabileceğini bildirdi.

Kongre ile ilgili detaylı bilgiye, www.surdurulebiliryasamkongresi.org adresinden ulaşılabilecek.