Bayraktar Kızılelma entegrasyon hattına girdi
Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma'nın ilk prototipinin üretim geliştirme modeli entegrasyon hattına girdi.
Şirketten yapılan açıklamaya göre, muharebe sahasında oyun değiştirici olarak gösterilen ve performansıyla harp literatüründe köklü değişikliğe neden olan Bayraktar TB2 SİHA'ları geliştiren Baykar, muharip insansız savaş uçağı çalışmalarında önemli bir aşamayı geride bıraktı.Bayraktar Kızılelma, gerçekleştireceği agresif manevralar ve gelişmiş yapay zeka ile gelecekte güvenlik güçlerinin muharebe sahasındaki en güçlü unsurları arasında yer alacak.
Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Baykar'ın yürüttüğü Muharip İnsansız Uçak Sistemi (MİUS) projesine Bayraktar Kızılelma adının verildiğini duyurdu.
Bayraktar Kızılelma kavramsal tasarım çalışmaları kamuoyuyla ilk kez 20 Temmuz 2021 tarihinde Kurban Bayramı'nın ilk gününde bayram hediyesi olarak paylaşılmıştı.
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