Bayraktar AKINCI'dan TOLUN ile başarılı atış

Baykar'dan yapılan açıklamaya göre, Savunma Sanayii Başkanlığı liderliğinde yürütülen Bayraktar AKINCI Projesi kapsamında Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar AKINCI TİHA’ya yerli olarak üretilen yeni mühimmat ve sistemlerin entegrasyonu başarıyla sürüyor.

Bu kapsamda ASELSAN tarafından geliştirilen TOLUN Minyatür Bomba ile bugün gerçekleştirilen test atışı başarıyla tamamlandı. Tekirdağ, Çorlu Bayraktar AKINCI Uçuş Eğitim ve Test Merkezi’nden gövde altında taşıdığı 4 adet Minyatür Bomba ile havalanan Bayraktar AKINCI, Konya, Karapınar Atış Test ve Değerlendirme Merkezi’ne atış testi icra etmek üzere yol aldı.

Burada Bayraktar AKINCI TİHA’dan başarıyla ateşlenen yerli ve milli mühimmat TOLUN Minyatür Bomba, GPS/INS güdümü sayesinde 26 bin feet irtifadan, 30 kilometredeki hedefini tam isabetle vurdu. TOLUN böylece ilk defa bir insansız hava aracı platformunda test edildi.