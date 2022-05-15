Baykar Teknoloji Lideri Bayraktar: Bir şehit anasının yüreğine su serpebiliyorsak geliştirdiğimiz makine anlam kazanıyor

Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, "Baykar'da yürüttüğümüz çalışmalarla bir şehit anasının yüreğine su serpebiliyorsak o geliştirdiğimiz makine bir anlam kazanıyor." dedi.

BİLİM-TEKNOLOJİ 15.05.2022, 18:35
Baykar Teknoloji Lideri Bayraktar: Bir şehit anasının yüreğine su serpebiliyorsak geliştirdiğimiz makine anlam kazanıyor

Boğaziçi Yöneticiler Vakfı'nın (BYV) vizyon etkinliği olan Özgün İyi Yönetim Uygulamaları Forumu'nun (IBPF 2022) 10'uncusu, "Dijital Çağda Yetenek Savaşları” teması altında insan kaynakları ve teknoloji alanında öncü liderlerin katılımıyla Boğaziçi Üniversitesi Albert Long Hall Salonu'nda gerçekleştirildi.

Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, etkinliğin "Teknoloji Geliştirmede En Büyük Değer: İnsan" başlıklı oturumunda gerçekleştirdiği sunumda, Baykar bünyesindeki İHA'ların geliştirilme sürecine ilişkin bilgiler verdi.

İnsanın hep kendini önceleyen bir varlık olduğunu ifade eden Bayraktar, "Kendinden öte ailenin, ailenden öte cemiyetinin, cemiyetinden öte toplumunun, toplumundan öte milletinin, milletinden de öte insanlığın faydasını gözeterek hangi çalışmayı yapıyorsan yap ancak bu şekilde yaptığın çalışma bir değer ve anlam kazanır. Baykar'da yürüttüğümüz çalışmalarla bir şehit anasının yüreğine su serpebiliyorsak o geliştirdiğimiz makine bir anlam kazanıyor." diye konuştu.

"Medeniyetimizin bilim ve teknikle olan bağını tekrar tesis etmeliyiz"

Selçuk Bayraktar, Baykar'ın, sadece İHA'lara odaklı ilerleyen ve derinlemesine bu alanda çalışan bir kurum olduğunu aktararak, "Bayraktar Mini İHA'da bir tane bilgisayar vardı. TB2 40 farklı, AKINCI ise 100 farklı bilgisayardan oluşuyor. Şu anda da kendi sınıfında dünyada ilk olacak Bayraktar TB3 dediğimiz kısa pistli gemilerden kalkıp inme kabiliyetine sahip bir platform üzerinde çalışıyoruz. Yakınlarda Amerikalı bir firma açıklama yaptı, 'biz de yapıyoruz, ilk olacağız' diye. Bakalım, kim daha önce bitirecek? Bunun yanında Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı olacak Bayraktar Kızılelma üzerinde çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu

Bu devirde yüksek teknoloji geliştiremeyen ulusların, toplumların neredeyse okuma yazma kabiliyetine sahip olmayan toplumlar gibi olduğunu vurgulayan Bayraktar, şunları kaydetti:

"Bu toplumların bağımsız olmaları da çok zor. Bunu çevremizde de görüyoruz. Medeniyetimizin bilim ve teknikle olan bağını tekrar tesis etmeliyiz. Toplumsal bir dip dalga oluşturmak maksadıyla Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı'nı kurduk ve merkezinde teknoloji yarışmalarının olduğu bir organizasyon olan TEKNOFEST'i kurguladık. TEKNOFEST, bu yıl ilk defa yurt dışında Azerbaycan'da düzenlenecek."

Bayraktar, sunumunun ardından ilk defa Özgün İyi Yönetim Uygulamaları Forumu'nda gösterilen, milli SİHA'ların öncü ismi Özdemir Bayraktar ve İHA'ların geliştirilme sürecinde hayatını kaybedenlerin görüntülerinin yer aldığı videoyu katılımcılarla paylaştı.

Bayraktar, video gösteriminin ardından "Hepimiz insanız, doğar, yaşar ve muhakkak ölürüz ancak ruhları ve eserleriyle diğerlerine ilham kaynağı olanlar yaşamaya devam ederler. Ebediyete yürüyen tüm arkadaşlarımız ve şehitlerimizin ruhları şad olsun." ifadelerini kullandı.

Yorumlar (0)
23
açık
Namaz Vakti 15 Mayıs 2022
İmsak 03:53
Güneş 05:40
Öğle 13:05
İkindi 17:01
Akşam 20:21
Yatsı 22:00
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 37 81
2. Fenerbahçe 36 69
3. Konyaspor 36 64
4. Başakşehir 36 61
5. Alanyaspor 36 58
6. Karagümrük 36 56
7. Beşiktaş 37 56
8. Antalyaspor 36 55
9. Adana Demirspor 36 52
10. Kasımpaşa 36 50
11. Hatayspor 36 50
12. Sivasspor 36 48
13. Galatasaray 36 48
14. Kayserispor 37 47
15. Giresunspor 36 44
16. Gaziantep FK 36 43
17. Rizespor 36 36
18. Altay 37 34
19. Göztepe 37 29
20. Ö.K Yeni Malatya 37 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 35 67
2. Ümraniye 35 67
3. Bandırmaspor 35 61
4. İstanbulspor 35 59
5. Erzurumspor 35 58
6. Eyüpspor 35 54
7. Manisa Futbol Kulübü 36 49
8. Tuzlaspor 35 49
9. Samsunspor 35 48
10. Gençlerbirliği 35 48
11. Keçiörengücü 35 48
12. Boluspor 35 47
13. Denizlispor 35 46
14. Altınordu 35 45
15. Adanaspor 35 45
16. Bursaspor 35 41
17. Kocaelispor 35 41
18. Menemen Belediyespor 35 38
19. Balıkesirspor 35 12
Takımlar O P
1. M.City 37 89
2. Liverpool 36 86
3. Chelsea 36 70
4. Tottenham 37 68
5. Arsenal 36 66
6. West Ham United 37 58
7. M. United 37 58
8. Wolverhampton Wanderers 37 51
9. Brighton 37 50
10. Leicester City 36 48
11. Crystal Palace 36 45
12. Aston Villa 36 44
13. Brentford 36 43
14. Newcastle 36 43
15. Southampton 36 40
16. Everton 35 36
17. Burnley 36 34
18. Leeds United 37 34
19. Watford 37 23
20. Norwich City 37 22
Takımlar O P
1. Real Madrid 36 84
2. Barcelona 36 72
3. Atletico Madrid 36 67
4. Sevilla 36 66
5. Real Betis 36 61
6. Real Sociedad 36 59
7. Villarreal 36 56
8. Athletic Bilbao 36 52
9. Osasuna 36 47
10. Valencia 37 45
11. Celta Vigo 36 43
12. Rayo Vallecano 36 42
13. Espanyol 37 41
14. Elche 36 39
15. Getafe 36 38
16. Granada 36 37
17. Cadiz 36 35
18. Mallorca 36 33
19. Deportivo Alaves 36 31
20. Levante 36 29