Batman'da öğrenciler hazırladıkları yük taşıyan İHA projesi ile TEKNOFEST'te yarışacak

Batman Salih Günaydın Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan ve "Batman Kartalı" adı verilen yük taşıma kapasitesine sahip İnsansız Hava Aracı (İHA) projesi kapsamında geliştirilen araç, TEKNOFEST liseler arası "İnsansız Hava Araçları" kategorisi Türkiye finalinde yarışacak.
Öğrenciler okulun fizik laboratuvarında oluşturulan atölyede hazırladıkları özgün bir tasarıma sahip, rüzgara karşı daha dirençli, güç tasarruflu, yük bırakma özelliği bulunan aracın son kontrollerini yaparak yarışa hazır hale getirdi.
13-18 Eylül'de Bursa Yunuseli Havalimanı'nda gerçekleştirilecek finalde yarışacak aracın proje danışmanlığını yapan fizik öğretmeni Bilal Baran, üç adımdan oluşan bir çalışma yaptıklarını belirterek, yaptıkları ilk başvuru kabul edildikten sonra tasarım raporu istendiğini, hazırladıkları tasarım raporunda başarı elde ettiklerini söyledi.