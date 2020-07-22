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Başka bir güneş sisteminin yıldızı ve iki gezegeni ilk kez teleskopla gözlendi

Başka bir güneş sisteminde yıldızları etrafında dönen iki gezegen, ilk kez teleskopla gözlendi.

Başka bir güneş sisteminin yıldızı ve iki gezegeni ilk kez teleskopla gözlendi

Atamaca Çölü'nde, Avrupa Güney Gözlemevi Çok Büyük Teleskobu tarafından görüntüsü yakalanan bebek yıldız ve iki gaz devi olan gezegenlerin, 300 ışık yılı uzaklıkta olduğu bildirildi. 

Sinek Takımyıldızı'nda bulunan "TYC 8998-760-1" isimli yıldızın 17 milyon yaşında olduğu, yıldızın yörüngesinde yeni keşfedilen gaz devlerinin yıldızlarından, Jüpiter ve Satürn'ün Dünya'ya mesafesinden çok daha uzakta yer aldığı belirtildi.

"Yıldız etrafındaki turlarını birkaç bin yılda tamamlıyorlar"

Yıldızları etrafındaki turlarını birkaç bin yılda tamamladığı sanılan gezegenlerin kütlelerinin de Güneş Sistemi'ndeki gezegenlerden ağır olduğu ifade edildi.

Güneşin çok genç versiyonu

Leiden Üniversitesinden Alexander Bohn, grubu bu kadar heyecan verici yapan şeyin, yıldızın "Güneş'in çok genç versiyonu" olarak görülmesi olduğunu kaydetti.

Gözlemin, gök bilimcilerin Güneş Sistemi'nin gelişimini daha iyi anlamasını sağlaması bekleniyor.

Bir teleskobun, öte gezegenleri doğrudan gözlemlemesinin çok zor ve nadiren rastlanan bir gelişme olduğu belirtiliyor.

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