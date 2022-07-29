Balıkesir'de Gökyüzü Gözlem Şenliği başladı
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde düzenlenen Gökyüzü Gözlem Şenliği başladı.
BİLİM-TEKNOLOJİ 29.07.2022, 22:41
İlçeye bağlı kırsal Gözören Mahallesi'ndeki Sarıcaova Yaylası'nda gerçekleştirilen şenliğin ilk gününde çocuklara gök bilimi eğitimi verildi ve oyunlar oynandı.
Gök bilimci Prof. Dr. Ethem Derman ise katılımcılara, yapılacak etkinlikler ve görülebilecek gök cisimleri hakkında bilgi verdi. Havanın kararmasıyla gök cisimleri uzmanlarca anlatıldı.Katılımcılar gökyüzü inceleme alanında buluşurken, teleskopla gezegenleri görmeye çalıştı. Çeşitli illerden gelen çok sayıda ziyaretçi, doğada kamp kurdu.
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