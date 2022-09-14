Bakan Varank: Teknoloji Geliştirme Merkezlerine desteği 6 milyon liraya çıkaracağız

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, T-GATE Teknoloji Geliştirme Merkezi'nin (TEKMER) Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, Bakanlığın ilgili kuruluşu KOSGEB'in destekleriyle hayat bulan merkezin resmi açılış törenine katılmaktan dolayı mutlu olduğunu dile getirdi.

Geçen günlerde, bir üniversitenin etkinliğinde gençlerle yaptığı bir söyleşideki sözlerinin çarpıtıldığını dile getiren Varank, "Bu bir üniversitenin etkinliğiydi, orada gençlerimize dedim ki, 'Gençler lütfen üniversiteye yeni başlarken tek hedefiniz okulu bitirip birinin yanında bir şirkette istihdam edilmek olmasın. Elbette birinin yanında bir şirkette çalışmak da kıymetli ama bu ülke sizden daha fazlasını bekliyor. Sizlerin potansiyeli, yetenekleri, imkanları artık çok daha iyi. Hükümetimiz sizler için birçok alternatifi artık ortaya koyuyor. İşe girmek yerine kendi işinizin nasıl patronu olursunuz ilk aklınıza bunu getirin. Yenilikçi iş fikirlerini tasarlamaya, bunları hayata geçirmeye odaklanın. Devletimiz bu süreçlerde, özellikle Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, tüm imkanlarıyla sizlerin yanındadır. Sağladığı sayısız mali ve teknik destekle, kurduğu altyapılarla her zaman sizlerin işini kolaylaştırmak için hükümetimiz çalışıyor. İnşallah başarırsanız hem kendiniz için çok daha fazla kazanmış olursunuz. Hem de birçok insana da iş imkanı sağlamış olursunuz. Ülkeniz için oluşturacağınız katma değer de ayrıca bu işin cabası olur.'" ifadelerini kullandı.