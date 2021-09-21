Bakan Varank: TEKNOFEST her sene bir önceki senenin rekorlarını kırıyor

Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST, gerçekleştirilen açılış töreniyle bu yıl 4. kez kapılarını misafirlere açtı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, açılış töreninde yaptığı konuşmada, TEKNOFEST'e her yıl katlanarak artan ilgi ve alakanın festivalin, Türkiye'nin gelecek vizyonunun canlı örneği olduğunu vurgulayarak, "TEKNOFEST yarışmacıları, ziyaretçileri, buraya gelemese de uzaktan takip eden gençler, Türkiye'nin geleceğini inşa edecek gerçek kahramanlardır." dedi.

TEKNOFEST gençliğinde "büyük Türkiye"nin mimarlarını gördüklerini ifade eden Varank, ülkeyi 2053 ve 2071 hedeflerine taşıyacak bir nesille beraber yürüdüklerini söyledi.