Bakan Varank: TechAnkara Proje Pazarı'nda 1000'in üzerinde proje görücüye çıktı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, ATO Congresium'da düzenlenen "TechAnkara Proje Pazarı" etkinliğinde yaptığı konuşmada, 3 yıl önce "Milli Teknoloji Hamlesi" vizyonuyla hazırlanılan Sanayi ve Teknoloji Stratejisi'ni kamuoyuyla paylaştıklarını anımsattı.

Bakanlık politikalarının genel çerçevesini oluşturan strateji dokümanında 2023'te ülkede 10 "unicorn" girişim çıkarmayı hedef olarak belirlediklerini hatırlatan Varank, şöyle devam etti:

"Peki bunu duyan müzmin muhalifler ne yaptı biliyor musunuz? Hayal görmeyin, Türkiye'den 'unicorn' falan çıkmaz diyerek her zaman yaptıkları gibi bu ülke insanının ve gençlerinin potansiyelini küçümsediler ama biz onların artık alışık olduğumuz bu tavırlarına aldırış etmedik. Girişimcilerimizle iş birliği içinde çalışmalarımıza tam gaz devam ettik. İyi ki de öyle yapmışız. Bugün geldiğimiz nokta itibarıyla tüm dünyanın dikkatini çekmeyi başardık ve tüm dünyada ilgi uyandıran başarılara imza attık. Daha şimdiden 6 'unicorn' şirket çıkardık. Hem de bunların ikisi 'decacorn' yani on milyar dolar değerlemeyi aşan şirketlerimiz."

Varank, gelişmelerin içerde ve dışarda büyük ilgi uyandırdığının altını çizerek, "Küresel basın, 'Türkiye Avrupa'da teknolojinin yıldızı nasıl oldu' şeklinde manşetler atıyor. İlk kez böyle bir durumla karşılaştıkları için doğal olarak şaşırmış olabilirler." değerlendirmesinde bulundu.

Geçen yıl ülkede 300'den fazla girişimin toplamda 1,5 milyar dolar yatırım alarak tüm zamanların rekorunu kırdığına işaret eden Varank, söz konusu rakamın bir önceki yıla göre 9 kat arttığını söyledi.