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Bakan Varank: Su altı sistemleri 'Mavi Vatan' açısından çok önemli

Bakan Varank, "Su altı sistemleri 'Mavi Vatan' açısından çok önemli. Gençlerimizin kabiliyetleriyle beraber su altında sondaj gemilerimizin kullandığı robotik sistemlerin tamamını biz bundan sonra yerli ve milli olarak geliştirebiliriz." dedi.

Bakan Varank: Su altı sistemleri 'Mavi Vatan' açısından çok önemli

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji festivali kapsamında, ASELSAN yürütücülüğünde düzenlenen İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması'nı ziyaret etti.

Bakan Varank'a ziyaretine; Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır ve İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu da eşlik etti.

İTÜ Olimpik Yüzme Havuzu'nda gerçekleştirilen yarışmada yer alan takımları tek tek ziyaret edip, yarışmacılardan bilgi alan Bakan Varank, geliştirilen bazı su altı araçlarını kullandı.Bakan Varank, ziyaretinde yaptığı açıklamada, TEKNOFEST'in teknoloji yarışmalarıyla devam ettiğini belirterek, "Biz diyoruz ki eylül ayı teknoloji ayı. TEKNOFEST'in hem teknoloji yarışmalarıyla hem de 21-26 Eylül tarihlerinde İstanbul Atatürk Havalimanı'nda yapılacak havacılık gösterileriyle, teknoloji şovlarıyla, yerli ve milli ürettiğimiz ürünlerin sergilemesiyle biz gerçekten TEKNOFEST'i eylül ayı boyunca Türkiye'ye kazandırmış olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyoruz." diye konuştu.

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