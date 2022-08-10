Bakan Varank gençleri oyun geliştirme yaz kampına çağırdı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında şunları kaydetti:

"Oyun geliştirme, yazılım, tasarım ve sinema ile ilgiliyseniz. Kendimi bu alanlarda nasıl geliştiririm, kendi girişimimi nasıl kurarım diye merak ediyorsanız. Tamamen ücretsiz bu kampımız tam size göre. Bu fırsatı kaçırmayın."