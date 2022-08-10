Bakan Varank gençleri oyun geliştirme yaz kampına çağırdı
Bakan Varank, oyun geliştirme, yazılım, tasarım ve sinema ile ilgili ve kendini geliştirmek isteyen gençlere Bilişim Vadisi Dijital Animasyon ve Oyun Kümelenme Merkezinin (DIGIAGE) oyun geliştirme yaz kampına başvurmaları çağrısında bulundu.
BİLİM-TEKNOLOJİ 10.08.2022, 11:21
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında şunları kaydetti:
"Oyun geliştirme, yazılım, tasarım ve sinema ile ilgiliyseniz. Kendimi bu alanlarda nasıl geliştiririm, kendi girişimimi nasıl kurarım diye merak ediyorsanız. Tamamen ücretsiz bu kampımız tam size göre. Bu fırsatı kaçırmayın."
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