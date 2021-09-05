Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar koronavirüs korona corona salgın barış akarsu fan
İllere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayıları açıklandı
İllere göre her 100 bin...
Türkiye'de 19 bin 391 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 269 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de 19 bin 391 kişinin...
Gine'de askerler devlet televizyonundan darbe açıklaması yaptı
Gine'de askerler devlet televizyonundan darbe...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Filenin Efeleri'ne tebrik telefonu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Filenin Efeleri'ne tebrik...

Bakan Varank, Efficiency Challenge yarışlarının finaline start verdi

Bakan Varank, 17'nci Efficiency Challenge Elektrikli Araç ve 1. Liseler Arası Elektrikli Araç yarışlarında öğrencilerin yaptığı araçları inceledi. Sonrasında yarışmaya bayrak sallayarak start veren Varank, bazı araçları da kullandı.

Bakan Varank, Efficiency Challenge yarışlarının finaline start verdi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında TÜBİTAK tarafından bu yıl 17'ncisi organize edilen Efficiency Challenge (EC) Elektrikli Araç ve 1. Liseler Arası Elektrikli Araç yarışlarında öğrencilerin yaptığı araçları inceledi.

Söz konusu yarışmanın final günü için TOSFED Körfez Yarış Pisti'ne gelen Varank, burada Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç ve TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal ile lise ve üniversite öğrencilerinin araçlarını yakından inceleyerek bilgi aldı.

İncelemelerin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Varank, TÜBİTAK'ın 16 yıldır bu yarışları düzenlediğini ve son dönemde bu yarışların, TEKNOFEST çatısı altında, diğer bütün organizasyonlarla beraber gerçekleştirildiğini söyledi.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.