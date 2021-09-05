Bakan Varank, Efficiency Challenge yarışlarının finaline start verdi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında TÜBİTAK tarafından bu yıl 17'ncisi organize edilen Efficiency Challenge (EC) Elektrikli Araç ve 1. Liseler Arası Elektrikli Araç yarışlarında öğrencilerin yaptığı araçları inceledi.

Söz konusu yarışmanın final günü için TOSFED Körfez Yarış Pisti'ne gelen Varank, burada Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç ve TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal ile lise ve üniversite öğrencilerinin araçlarını yakından inceleyerek bilgi aldı.

İncelemelerin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Varank, TÜBİTAK'ın 16 yıldır bu yarışları düzenlediğini ve son dönemde bu yarışların, TEKNOFEST çatısı altında, diğer bütün organizasyonlarla beraber gerçekleştirildiğini söyledi.