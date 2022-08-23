Bakan Varank, Dikey İnişli Roket Yarışması'nı izledi: İlk kez Türkiye'de gerçekleştiriyoruz

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Dikey İnişli Roket Yarışması'nı dünyada ilk kez Türkiye'de gerçekleştirdiklerine dikkati çekerek, "108 takım tüm Türkiye'den bu yarışmaya başvurdu ve 1000'den fazla gencimiz bu yarışmalarda mücadele etmek için ter döktü. Alana gelebilen 10 takımımız burada, onlar da peyderpey atışlarını yapıyor." dedi.

Varank, TÜBİTAK Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (TÜBİTAK SAGE) tarafından TEKNOFEST kapsamında düzenlenen Dikey İnişli Roket Yarışması'nı takip etti. TÜBİTAK SAGE yerleşkesinde düzenlenen etkinlikte Varank'a, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal ve TÜBİTAK SAGE Enstitü Müdürü Gürcan Okumuş eşlik etti.

Yarışma öncesinde stantları gezerek tasarlanan roketleri inceleyen Varank, öğrencilerden projelerine ilişkin bilgi aldı. Daha sonra roketlerin dikey iniş gerçekleştireceği alana geçen Varank, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Varank, yarışmanın ilk kez düzenlendiğine işaret ederek, son dönemde ABD'de roketlerin tekrar kullanılması ve dikey iniş gerçekleştirmesiyle ilgili teknolojilerin geliştirildiğini anımsattı.

Bu kapsamda Türk gençlerini bu alana yönlendirmek amacıyla bir yarışma başlattıklarını anlatan Varank, "Dikey İnişli Roket Yarışması'nı dünyada ilk kez Türkiye'de gerçekleştiriyoruz. 108 takım tüm Türkiye'den bu yarışmaya başvurdu ve 1000'den fazla gencimiz bu yarışmalarda mücadele etmek için ter döktü. Alana gelebilen 10 takımımız burada, onlar da peyderpey atışlarını yapıyor." diye konuştu.

Varank, TEKNOFEST'in uzay, havacılık ve teknoloji farkındalığını artırmak üzere başlatılan bir organizasyon olduğunu vurgulayarak, Türkiye'de daha önce de yapılan teknoloji yarışmalarına yenilerini ekleyerek etkinlikleri tek çatı altında topladıklarını kaydetti.

Bu yıl Türkiye'nin farklı şehirlerinde farklı yarışmaların düzenlendiğine işaret eden Varank, "Çip tasarımından roket yarışmalarına, insansız su altı araçları yarışmalarından kutup araştırmalarına kadar farklı kategorilerde, daha ortaokul çağından itibaren çocuklarımızı yetiştirmeye çalışıyoruz, farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.