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Bakan Varank: Alanında en iyi girişimcilerle ve araştırmacılarla iş birliğine olanak sağlıyoruz

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Milli ve özgün olarak geliştireceğimiz bu projelerin ticarileşmesi ve en kısa sürede özel sektörün kullanımına taşınması en temel önceliğimiz." dedi.

BİLİM-TEKNOLOJİ 13.11.2022, 22:51
Bakan Varank: Alanında en iyi girişimcilerle ve araştırmacılarla iş birliğine olanak sağlıyoruz

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Yapay Zeka Ekosistem Çağrısı'nı diğerlerinden ayıran en önemli özelliğin sahip olduğu destek modeli olduğunu belirterek, "Bu destek programımız sayesinde önümüzdeki dönemde yapay zeka uygulamalarıyla ülkemizde veriden daha fazla değer üretildiğine hep birlikte şahit olacağız." dedi.

TÜBİTAK Yapay Zeka Ekosistem Çağrısı Sözleşme İmza Töreni, Bakan Varank'ın katılımıyla İstanbul Ticaret Odası Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi'nde (BTM) gerçekleştirildi. Törende, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Sarınay, Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Karademir, Bilişim Vadisi Genel Müdürü Ahmet Serdar İbrahimcioğlu, İstanbul Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Erkam Tüzgen, BTM Genel Müdürü İbrahim Elbaşı, kamu, akademi ve iş dünyasından temsilciler hazır bulundu.

Törende, TÜBİTAK Yapay Zeka Ekosistem Çağrısı kapsamında desteğe uygun görülen konsorsiyumlar arasında, kurum temsilcilerinin de katılımıyla çeşitli anlaşmalar imzalandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, imza töreninin açılışında yaptığı konuşmada, yapay zeka teknolojilerinin bugün geldiği noktada, sektörleri nasıl etkilediği, onlar için nasıl değer ürettiğiyle ilgili artık kimsenin şüphesi kalmadığını söyledi.

Gelişmiş ve gelişmekte olan tüm ülkelerin yapay zekanın potansiyel kazanımlarına yönelik ciddi adımlar attığı bir dönemde olunduğunu belirten Varank, "Biz de hızla gelişen bu teknolojiden gereğince istifade edebilmek için kalkınma planlarımızda, Sanayi ve Teknoloji Stratejimizde yapay zekayı, ekonomik etki, toplumsal fayda ve ulusal güvenlik açısından ülkemiz için kritik teknoloji alanlarından biri olarak belirledik. Bu itibarla Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi ve tüm ilgili paydaşlarla hazırladığımız Ulusal Yapay Zeka Stratejimizi geçtiğimiz yıl yayınladık. Önceliklerimiz doğrultusunda beşeri sermaye, AR-GE ve girişimciliğin desteklenmesi, altyapının geliştirilmesi, sosyoekonomik uyum için düzenlemeler ve uluslararası iş birliği konularına odaklandık." diye konuştu.

"Alanında en iyi girişimcilerle ve araştırmacılarla iş birliğine olanak sağlıyoruz"

Mustafa Varank, ortaya koydukları hedeflere ulaşabilmek için ilk önce yapay zeka teknolojilerine yön verecek nitelikli insan kaynağına yatırım yapmaya çalıştıklarını aktararak, şunları kaydetti:

"2025 yılına kadar bu alandaki istihdamın en az 50 bine ulaşmasını istiyoruz. Türkiye Açık Kaynak Platformu'ndan 42 yazılım okullarına, Deneyap Türkiye Atölyelerinden Uluslararası Lider Araştırmacılar Programı'na ve TEKNOFEST'e kadar çok yenilikçi projelerimiz var ve bunları uygulamaya devam ediyoruz. Bu yenilikçi projelerle bir yandan daha fazla yazılımcı yetiştirilmesini sağlarken, diğer yandan da gençlerin teknolojik yeteneklerinin geliştirilmesini destekliyoruz. Yapay zeka alanındaki hedeflerimize ulaşmanın bir diğer ön şartı da AR-GE ve inovasyon kültürüyle bu alandaki girişimciliğin yaygınlaştırılması. AR-GE konusunda, gerek altyapı gerekse proje bazlı desteklerimizle özel sektörün yatırım yapmasını teşvik ediyoruz. 96 teknoloji geliştirme bölgemiz, 1.600'e yakın AR-GE ve tasarım merkezimiz, AR-GE ve yenilikçilik ekosistemimizi beslemeye devam ediyor.

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