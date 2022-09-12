Bakan Varank 42 İstanbul yazılım okulunda gençlerle buluştu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye Açık Kaynak Platformu ile Ekol 42'nin iş birliğiyle açılan 42 İstanbul ve 42 Kocaeli okullarındaki öğrencilerin oyunlaştırılmış metotla projeler yaparak yazılım öğrendiklerini belirterek, "Bu tip inovatif eğitim metotlarıyla Türkiye'deki yazılımcı kapasitesini artırmak istiyoruz." ifadesini kullandı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Varank, Vadi İstanbul'da bulunan 42 İstanbul'da yazılım öğrenen gençleri ziyaret etti.

Varank, ziyarette gençlerin okuldaki programları takip ederek birbirlerine yardımcı olduklarını ve yazılımcı olarak yetiştiklerini belirterek, okulları ülkeye geçen yıl kazandırdıklarını anımsattı. Varank, şöyle devam etti:

"42 Kocaeli ve 42 İstanbul'da bu işe merakı olan özellikle gençlerimizi bir sınava tabi tutuyoruz. Genç arkadaşlarımızın algoritma çözme kabiliyetleri var mı, matematiksel düşünme kabiliyetleri var mı, sadece ona bakıyoruz. 18 yaşını bitirmiş Türk vatandaşı her arkadaşımız bu okullara başvurabiliyorlar. Genç arkadaşlarımızı ziyarete geldik. Daha önce tatlı ısmarlama sözü vermiştim. Onu yerine getirmiş oldum. Kendileriyle sohbet ettik. 42 okulları yenilikçi bir öğrenme metodu. Mezunları başarılı şekilde yazılım öğreniyorlar. Mezunlarının yüzde 90'lar seviyesinde iş bulduğunu daha önceki tecrübelerden görebiliyoruz. Bu tip inovatif eğitim metotlarıyla Türkiye'deki yazılımcı kapasitesini arttırmak istiyoruz. 42 okulları da şimdiye kadar yüzümüzü ağartan bir çalışma oldu."