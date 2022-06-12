Bakan Karaismailoğlu: Uydu ve uzay çalışmalarıyla Türkiye'yi bu alanda dünyanın önde gelen ülkelerinden biri yapacağız

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye'nin bir yıl içinde Türksat 5A ve Türksat 5B gibi iki önemli uyduyu uzaya gönderen sayılı ülkeler arasında yer aldığını kaydetti.

BİLİM-TEKNOLOJİ 12.06.2022, 23:31
Bakan Karaismailoğlu: Uydu ve uzay çalışmalarıyla Türkiye'yi bu alanda dünyanın önde gelen ülkelerinden biri yapacağız

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 14 Haziran'da hizmete alınacak olan Türksat 5B uydusuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, Türksat 5B uydusunu hizmete alacak olmanın haklı gururu ve mutluluğunu yaşadıklarına işaret ederek "Bu adım, daha büyük ve daha gururlu merhalelerin de müjdecisidir. Bütün dünya bilsin ki 'Uzay Vatan'da iddialı bir şekilde yolumuza devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Karaismailoğlu, "Anavatan" ve "Mavi Vatan"da olduğu gibi "Uzay Vatan"da da Türkiye'yi yarınlara taşımak için çalışmalara devam ettiklerine dikkati çekerek 100 yılda yapılamayacak işleri son 20 yıla sığdırdıklarını kaydetti. Son 20 yılda ulaştırma ve haberleşme alanları için 172 milyar dolar yatırım yapıldığını vurgulayan Karaismailoğlu, yıllarca hayal dahi edilemeyen projeleri bir bir hayata geçirdiklerinin altını çizdi.

Karaismailoğlu, proje ve yatırımların hız kesmeden sürdüğüne işaret ederek Türkiye'nin bir yıl içinde Türksat 5A ve Türksat 5B gibi iki önemli uyduyu uzaya gönderen sayılı ülkeler arasında yer aldığını belirtti.

"Uzayda izi olmayanın dünyada gücü olmaz"

Türksat 5B uydusunun 19 Aralık 2021'de uzaya fırlatıldığını anımsatan Karaismailoğlu, "Uzayda izi olmayanın, dünyada gücü olmaz." ifadesini kullandı.

Karaismailoğlu, Türksat 5B'nin 5 aylık yolculuğu sonunda 17 Mayıs'ta yörüngesine ulaştığını, performans ve yörünge testlerini başarıyla tamamlandığını dile getirerek 14 Haziran'da Türksat 5B'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle hizmete alınacağını bildirdi.

Bu heyecanı ve mutluluğu yediden yetmişe her yaştan 84 milyon vatandaşla paylaşacaklarını anlatan Karaismailoğlu, "Bu adım, daha büyük ve daha gururlu merhalelerin de müjdecisi. Bütün dünya bilsin ki Uzay Vatan'da iddialı bir şekilde yolumuza devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Türksat 5B ile ilk kez yerli ekipmanlar uzaya gönderildi

Türksat 5B uydusunun yörüngesine ulaşmasıyla uzaydaki aktif uydu sayısının 8'e yükseleceğine işaret eden Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Türksat 5B Uydu Projesi'nde yerli uydu endüstrisinin geliştirilmesi ve desteklenmesi amacıyla 'Yerli Endüstri Katkı Programı' hayata geçirildi. Bu kapsamda tasarlanan 2 adet haberleşme ekipmanı ülkemizde üretilerek Türksat 5B'de kullanıldı. Türksat 5B ile ilk kez ticari bir haberleşme uydusunda yerli tasarlanıp üretilen ekipmanlar uzaya gönderilmiş oldu. 42 derece doğu yörüngesinde hizmet verecek 5B uydumuz, Orta Doğu'nun tamamı, Basra Körfezi, Kızıldeniz, Akdeniz, Kuzey ve Doğu Afrika, Güney Afrika ve yakın komşu ülkelerini de içine alacak geniş bir kapsama alanına sahip olacağız. Uydu üzerinden yüksek hızda geniş bant internet verebileceğiz. Türksat 5B ile Ka-Bant veri iletim kapasitemiz de 15 kat artacak. Uydumuzun yüksek veri kapasitesi ile karasal altyapı ile erişilemeyene ulaşacak, internet altyapımızı genişleteceğiz. 35 yılı aşkın süre hizmet verecek Türksat 5B, Türksat 3A ve Türksat 4A'nın Ku-Bant yedekliğini sağlayacak, kapasitelerini de artıracak. Sabit uydu servisi uydularıyla karşılaştırıldığında Türksat 5B'nin kapasite verimliliği en az 20 kat fazla olacak. Türksat 5B, faydalı yük kapasitesi bakımından da Türksat uydu filosunun en güçlüsü."

"Türksat 6A uydusunda uçuş modelindeki geliştirme faaliyetleri tamamlandı"

Karaismailoğlu, haberleşme sektöründe, bilgi ve iletişim altyapısının güçlendirilmesi için yatırımların devam ettiğini belirterek şu değerlendirmelerde bulundu:

"Uydu ve uzay çalışmalarıyla Türkiye'yi bu alanda bölgesinde lider ve dünyanın önde gelen ülkelerinden biri yapacağız. Yerli ve milli haberleşme uydumuz Türksat 6A'nın entegrasyon ve testleri de devam ediyor. Projenin mühendislik modeli entegrasyon faaliyetleri ve çevresel testlerinin önemli bir kısmı tamamlandı. Uçuş modelindeki geliştirme faaliyetleri tamamlandı. Ülkemizin, haberleşme uydusu üretebilen 10 ülke arasında yer almasını sağlayacak Türksat 6A'yı Cumhuriyet'imizin 100. yılında uzaya göndereceğiz."

Yorumlar (0)
20
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 13 Haziran 2022
İmsak 03:24
Güneş 05:24
Öğle 13:09
İkindi 17:09
Akşam 20:44
Yatsı 22:34
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 38 81
2. Fenerbahçe 38 73
3. Konyaspor 38 68
4. Başakşehir 38 65
5. Alanyaspor 38 64
6. Beşiktaş 38 59
7. Antalyaspor 38 59
8. Karagümrük 38 57
9. Adana Demirspor 38 55
10. Sivasspor 38 54
11. Kasımpaşa 38 53
12. Hatayspor 38 53
13. Galatasaray 38 52
14. Kayserispor 38 47
15. Gaziantep FK 38 46
16. Giresunspor 38 45
17. Rizespor 38 36
18. Altay 38 34
19. Göztepe 38 28
20. Ö.K Yeni Malatya 38 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 36 70
2. Ümraniye 36 70
3. Bandırmaspor 36 62
4. İstanbulspor 36 60
5. Erzurumspor 36 58
6. Eyüpspor 36 57
7. Samsunspor 36 51
8. Boluspor 36 50
9. Manisa Futbol Kulübü 36 49
10. Tuzlaspor 36 49
11. Denizlispor 36 49
12. Keçiörengücü 36 48
13. Gençlerbirliği 36 48
14. Altınordu 36 45
15. Adanaspor 36 45
16. Kocaelispor 36 44
17. Bursaspor 36 44
18. Menemen Belediyespor 36 38
19. Balıkesirspor 36 12
Takımlar O P
1. M.City 38 93
2. Liverpool 38 92
3. Chelsea 38 74
4. Tottenham 38 71
5. Arsenal 38 69
6. M. United 38 58
7. West Ham United 38 56
8. Leicester City 38 52
9. Brighton 38 51
10. Wolverhampton Wanderers 38 51
11. Newcastle 38 49
12. Crystal Palace 38 48
13. Brentford 38 46
14. Aston Villa 38 45
15. Southampton 38 40
16. Everton 38 39
17. Leeds United 38 38
18. Burnley 38 35
19. Watford 38 23
20. Norwich City 38 22
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 86
2. Barcelona 38 73
3. Atletico Madrid 38 71
4. Sevilla 38 70
5. Real Betis 38 65
6. Real Sociedad 38 62
7. Villarreal 38 59
8. Athletic Bilbao 38 55
9. Valencia 38 48
10. Osasuna 38 47
11. Celta Vigo 38 46
12. Rayo Vallecano 38 42
13. Elche 38 42
14. Espanyol 38 42
15. Getafe 38 39
16. Mallorca 38 39
17. Cadiz 38 39
18. Granada 38 38
19. Levante 38 35
20. Deportivo Alaves 38 31