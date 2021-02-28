Avrupa ve Amerika'nın ilk seri üretim sürücüsüz otobüsü Otonom Atak Electric yollara çıkıyor

Karsan, Amerika ve Avrupa'nın gerçek yol koşullarına hazır ilk Seviye 4 otonom özelliklerine sahip otobüsü Otonom Atak Electric’in teknik detaylarını ve sahip olduğu teknolojileri kamuoyuyla paylaştı.

Karsan'dan yapılan açıklamaya göre, Amerika ve Avrupa’nın gerçek yol koşullarında kullanıma hazır ilk Seviye 4 otonom özelliklerine sahip otobüs olan Otonom Atak Electric, Karsan’ın 8 metre sınıfındaki yüzde 100 elektrikli modeli Atak Electric üzerinde yapılan çalışmalarla geliştirildi. Karsan Ar-Ge tarafından yürütülen projede, bir başka Türk teknoloji şirketi ADASTEC’le iş birliği yapıldı. ADASTEC’in geliştirdiği Seviye 4 otonom yazılımları, Atak Electric’in elektrik-elektronik mimarisine ve elektrikli araç yazılımlarına entegre edildi.

Otonom Atak Electric, gücünü BMW tarafından geliştirilen 220 kWh kapasiteli bataryalardan alan ve 230 kW güce ulaşarak 2500 Nm tork üreten Atak Electric’in üzerine inşa edildi. Atak Electric’in sahip olduğu 8,3 metrelik boyutları, 52 kişilik yolcu kapasitesi ve 300 kilometrelik menzili Otonom Atak Electric’i de sınıfında öncü konuma getirdi.