Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar koronavirüs korona corona Fındık ve mamulleri sektöründe Turquality destekleri nelerdir salgın
Uluslararası kuruluşlardan peş peşe Türkiye'nin 2021 büyüme tahminine yukarı yönlü revizyonlar
Uluslararası kuruluşlardan peş peşe Türkiye'nin...
Uluslararası toplumun Afgan halkına sırtını dönme lüksü yoktur
Uluslararası toplumun Afgan halkına sırtını...
İklim değişikliği ve çevre kaynaklı sorunlarla mücadele sadece belli ülkelere havale edilemez
İklim değişikliği ve çevre kaynaklı...
Orman yangınlarıyla mücadelede helikopter ve uçak sayısı artıyor
Orman yangınlarıyla mücadelede helikopter ve...

Ateşli silahlar için ses ve sarsıntı düzeyi düşük susturucu geliştirdiler

Eskişehir Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesinden iki araştırma görevlisi, ateşli silahlarda benzerlerinden daha sessiz ve stabil atış imkanı sunan susturucu sistemi tasarladı.

Ateşli silahlar için ses ve sarsıntı düzeyi düşük susturucu geliştirdiler

Ateşli silahlarda kullanılmak üzere yeni bir susturucu sistemi geliştirmek için yola çıkan Makine Mühendisliği Bölümü araştırma görevlileri Dr. Erdem Özyurt ile Mutlu Karaşoğlu, çalışmalarını 6 ayda tamamladı.

Yaptıkları hareketli susturucu sistemiyle hem daha sessiz hem de namlu şahlanmasını azaltarak stabil bir atış imkanı sağlayan akademisyenler, bilgisayar simülasyonları ve testlerde başarılı sonuçlar elde etti.

Özyurt ve Karaşoğlu, geliştirdikleri susturucu sistemiyle Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Türk Patent ve Marka Kurumu, Uluslararası Buluşçular Birliği Federasyonu (IFIA), Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı (WIPO), Avrupa Patent Ofisi (EPO) ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfının destekleriyle geçen ay İstanbul'da gerçekleştirilen 6. İstanbul Uluslararası Buluş Fuarı ISIF'21'de bronz, Fas'ta organize edilen Innovation Week - IWA 2021'de (İnovasyon Haftası) ise altın madalya kazandı.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.