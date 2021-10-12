Ateşli silahlar için ses ve sarsıntı düzeyi düşük susturucu geliştirdiler

Ateşli silahlarda kullanılmak üzere yeni bir susturucu sistemi geliştirmek için yola çıkan Makine Mühendisliği Bölümü araştırma görevlileri Dr. Erdem Özyurt ile Mutlu Karaşoğlu, çalışmalarını 6 ayda tamamladı.

Yaptıkları hareketli susturucu sistemiyle hem daha sessiz hem de namlu şahlanmasını azaltarak stabil bir atış imkanı sağlayan akademisyenler, bilgisayar simülasyonları ve testlerde başarılı sonuçlar elde etti.

Özyurt ve Karaşoğlu, geliştirdikleri susturucu sistemiyle Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Türk Patent ve Marka Kurumu, Uluslararası Buluşçular Birliği Federasyonu (IFIA), Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı (WIPO), Avrupa Patent Ofisi (EPO) ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfının destekleriyle geçen ay İstanbul'da gerçekleştirilen 6. İstanbul Uluslararası Buluş Fuarı ISIF'21'de bronz, Fas'ta organize edilen Innovation Week - IWA 2021'de (İnovasyon Haftası) ise altın madalya kazandı.