ASPİLSAN Enerji'nin ürettiği lityum bataryalar Turkcell altyapısında kullanılacak
Birçok sektöre enerji çözümleri sunan ASPİLSAN Enerji, Turkcell şebeke altyapısında kullanılacak lityum iyon bataryaları üretecek.
ASPİLSAN Enerji ile Turkcell arasında Kayseri Mimar Sinan Organize Sanayi Bölgesi'ndeki ASPİLSAN Enerji Pil ve Batarya Sistemleri Üretim Tesisi'nde iş birliği sözleşmesi imzalandı. Yapılan anlaşma kapsamında 3,5 yıl boyunca yaklaşık 20 bin adet 48V 100Ah lityum iyon batarya, ASPİLSAN Enerji'nin Kayseri'deki tesislerinde üretilerek karşılanacak.
2022-2025 yıllarında Turkcell şebeke altyapısında ASPİLSAN Enerji tarafından milli teknolojiyle üretilen lityum bataryalar kullanılacak.
Sürdürülebilir ekosistem için geleneksel VRLA (kurşun asit) akü ürünleri yerine lityum iyon bataryaları tercih eden Turkcell, şebeke altyapı ihtiyaçlarının karşılanmasında yerli ekosistemin geliştirilmesine de katkı sağlamış olacak.
Ayrıca üretim faaliyetlerinin yanında iki şirket arasında yeni ürün ve batarya teknolojisinin geliştirilmesini kapsayan AR-GE çalışmaları da sürdürülecek.
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