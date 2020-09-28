Askeri operasyonlara katkı sağlayacak cihazla birincilik elde ettiler

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Elektrik ve Elektronik Mühendisliği 4. sınıf öğrencileri Eray Sakarya ile Mehmet Akif Kavan, askeri operasyonlarda tehlikeli mağaraların içlerinin tespiti için geliştirdikleri "Pratik5000" ile TEKNOFEST 2020'de birinci olmanın gururunu yaşıyor.

Üzerinde ultrasonik ses dalgaları, FPV kamera, metal ve metan gazı sensörü gibi bileşenleri bulunan "Pratik5000" cihazı, askerlerin operasyon yapmasının tehlikeli olabileceği mağara, tünel gibi bölgelere askerlerden önce girerek, bölgenin haritası, kişi sayısı, herhangi yanıcı gaz veya tuzaklanmış patlayıcı olup olmadığı hakkında bilgi veriyor ve görüntü aktarımı gibi operasyon için kritik derecede önemli bilgileri askerlere iletiyor.

Gaziantep'te düzenlenen TEKNOFEST 2020'de alanlarında birinci olan öğrenciler başarılarını ziyaret ettikleri KSÜ Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can ile paylaştı.

Başarılarından dolayı öğrencileri tebrik eden Can, Türkiye'nin, her alanda yerli ve milli üretimi hedeflediğini dile getirdi.