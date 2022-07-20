Askeri araçlar engelleri önceden görecek

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü ve sanayinin önde gelen şirketlerinin iş birliğiyle yürütülen Sanayi Odaklı Bitirme Projeleri etkinliğinde bir dizi teknolojik çözüm üretildi. Bu projelerden biri de Türk savunma sanayisinin zırhlı kara aracı üreticilerinden Nurol Makinanın rehberliğinde yürütüldü.

Bölüm öğrencileri Barış Aşkın, Şafak Çallıoğlu, Emirhan İlhan, Fatih Berkay Sarpkaya, Muhammed Ustaömeroğlu, Yavuz Yarıcı; Prof. Dr. Levent Onural'ın akademik, Talha Kaan Topuz'un şirket danışmanlığında "İki Kamera İle Mesafe Haritası Çıkarımı ve Yol Engebe Tespiti Projesi" gerçekleştirdi.