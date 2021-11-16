ASELSAN 'Yeşil Dünya Elçisi' oldu

ASELSAN, atık yönetimi çalışmaları alanında İngiltere’de gerçekleştirilen "Uluslararası Green Apple Çevre Ödülleri"nde gümüş ödül alarak "Yeşil Dünya Elçisi" oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, ASELSAN, topluma ve çevreye sunduğu değer ve katkılarla dünya arenasında ödüller almaya devam ediyor. Atık yönetimi çalışmalarıyla İngiltere’de gerçekleştirilen ve tüm dünyada çevre otoriteleri tarafından en prestijli yarışmalar arasında gösterilen Uluslararası Green Apple Çevre Ödüllerinde gümüş ödül alan şirket, yıllardır sürdürdüğü "İklim Lideri" unvanına bir yenisini daha ekledi. ASELSAN, bu ödülle birlikte "Yeşil Dünya Elçisi" oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün, sürdürülebilir yaşam sorumluluğunun bilinciyle çevreyi korumayı öncelikli görev kabul ederek çalışmalarını sürdürdüklerini bildirdi. Çevreyi gelecek nesillere aktarılacak bir emanet olarak gördüklerini belirten Görgün, şunları kaydetti:

"Günümüz modern yaşam koşulları ve tüketim süreçleri dikkate alındığında günlük hayatta oluşan atıklara yönelik tedbir alınması bireyler ve kurumlar için kaçınılmaz bir sorumluluk haline geldi. ASELSAN bünyesindeki atıkların yönetimini kapsayan, etkin ve geniş çaplı bir atık yönetimi sistemi uzun yıllardır ilgili mevzuata uygun olarak başarıyla yürütülüyor. Bireysel atıkların yönetimini de kapsayacak şekilde ASELSAN'ımız atık yönetim sistemini geliştirdi ve 2019 itibarıyla Sıfır Atık Yönetim Sistemi'ni oluşturdu. Bu sistemle atık yönetimimiz daha da güçlendi."

Görgün, atık yönetimine şirket ailesinin her bir üyesinin katkı sağladığına işaret ederek 2020'de yapılan çalışmalar kapsamında çöpe giden atık miktarının yüzde 45 azaltıldığını ve çevresel risklerin minimize edildiğini anlattı.

Sürdürülebilir hedeflere yönelik samimi ve gerçekçi projelerin global arenada prestijli ödüllerle takdir edilmeye devam edildiğini vurgulayan Görgün, ASELSAN'ın kazandığı "Yeşil Dünya Elçisi" unvanıyla çevre ve topluma katkı konusunda da milli güç olmayı sürdüreceğini bildirdi.