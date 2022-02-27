ASELSAN teknolojisi denizaltılarla derin denizlere iniyor

ASELSAN tarafından geliştirilen teknolojiler, modernize edilen Preveze sınıfı denizaltıların yeteneklerini artıracak.

BİLİM-TEKNOLOJİ 27.02.2022, 20:34
ASELSAN teknolojisi denizaltılarla derin denizlere iniyor

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ile ASELSAN-STM-HAVELSAN-ASFAT iş ortaklığı arasında 8 Şubat 2019'da imzalanan Preveze Sınıfı Denizaltı Yarı Ömür Modernizasyonu Projesi (PREVEZE-YÖM) Sözleşmesi kapsamındaki önemli kilometre taşlarından "kritik tasarım" aşaması tamamlandı.

Proje kapsamındaki sorumlulukları için 512,4 milyon liralık sözleşme imzalayan ASELSAN, 2027'ye kadar yayılacak teslimatlara başladı.

Deniz Kuvvetleri envanterindeki Preveze sınıfı 4 denizaltının modernize edileceği PREVEZE-YÖM Projesi'nde, TCG Preveze denizaltısı için erken teslim edilmesi gereken Harp Gemisi Otomatik Tanımlama (WAIS) ve Dahili Muhabere Sistemleri entegrasyon ve kabullerinin tamamlanmasının ardından kritik tasarım aşaması SSB tarafından onaylandı.

ASELSAN'a verilen savaş sistemleri entegrasyonu gibi önemli görevler ile alt birimlerin yerli ve milli tasarım ve üretimi yapılarak bu alanlardaki dışa bağımlılık en aza indirilecek. Proje kapsamında ASELSAN tarafından denizaltı sonarları, uydu muhabere sistemi, entegre muhabere sistemi, seyir radarı ve elektronik destek sistemleri tasarımı ve üretimi gerçekleştirildi.

Şirket, proje kapsamında ayrıca Güdümlü Mermi Silah Kontrol ve Yerli Harp Gemisi Otomatik Tanımlama Sistemlerini sağlıyor. Düşük görünürlük sağlanarak denizaltıların düşman unsurlarca tespitinin güçleştirilmesi amacıyla yelken üzerinde bulunan tüm direklere soğurucu malzeme uygulaması da ASELSAN tarafından yapılacak.

PREVEZE-YÖM Projesi, Deniz Kuvvetleri Komutanlığının envanterinde bulunan TCG Preveze, TCG Sakarya, TCG 18 Mart ve TCG Anafartalar denizaltılarının modernizasyonunu kapsıyor.

ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Haluk Görgün, PREVEZE-YÖM Projesi'nin Deniz Kuvvetlerinin en kapsamlı modernizasyon projesi olduğunu belirterek, "SSB öncülüğünde iş ortağı olduğumuz projede çok kritik bir aşama başarıyla geride bırakıldı. ASELSAN mühendisliğinin ürünü olan üst düzey teknolojilerimiz bu projede çok önemli görevler üstleniyor. Donanmamız için ciddi bir kuvvet çarpanı olacak modernize edilmiş denizaltılarımızda ASELSAN’ın en ileri teknolojileri kullanılıyor. Milli mühendisliğimizin gücüyle "mavi vatan"ın bekası ve güvenliği için her göreve hazırız." ifadelerini kullandı.

Yorumlar (0)
8
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 27 Şubat 2022
İmsak 06:11
Güneş 07:35
Öğle 13:22
İkindi 16:26
Akşam 18:59
Yatsı 20:18
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 27 66
2. Konyaspor 27 49
3. Başakşehir 27 46
4. Adana Demirspor 27 45
5. Beşiktaş 27 44
6. Fenerbahçe 26 43
7. Alanyaspor 27 43
8. Hatayspor 27 42
9. Karagümrük 27 39
10. Kayserispor 27 38
11. Gaziantep FK 27 36
12. Sivasspor 27 34
13. Galatasaray 27 32
14. Antalyaspor 27 32
15. Kasımpaşa 26 29
16. Giresunspor 27 29
17. Göztepe 27 27
18. Rizespor 27 26
19. Altay 27 25
20. Ö.K Yeni Malatya 27 17
Takımlar O P
1. Ankaragücü 26 55
2. Ümraniye 26 52
3. Bandırmaspor 26 46
4. Erzurumspor 26 44
5. İstanbulspor 25 43
6. Eyüpspor 25 42
7. Samsunspor 25 39
8. Manisa Futbol Kulübü 26 36
9. Adanaspor 26 34
10. Boluspor 24 34
11. Keçiörengücü 25 34
12. Gençlerbirliği 26 33
13. Tuzlaspor 24 31
14. Kocaelispor 25 29
15. Menemen Belediyespor 25 29
16. Denizlispor 26 27
17. Bursaspor 24 24
18. Altınordu 25 22
19. Balıkesirspor 25 11
Takımlar O P
1. M.City 27 66
2. Liverpool 26 60
3. Chelsea 25 50
4. M. United 27 47
5. West Ham United 27 45
6. Arsenal 24 45
7. Tottenham 25 42
8. Wolverhampton Wanderers 26 40
9. Southampton 26 35
10. Brighton 26 33
11. Crystal Palace 27 30
12. Aston Villa 25 30
13. Leicester City 23 27
14. Newcastle 25 25
15. Brentford 27 24
16. Leeds United 26 23
17. Everton 24 22
18. Burnley 24 21
19. Watford 26 19
20. Norwich City 26 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 26 60
2. Sevilla 26 54
3. Real Betis 26 46
4. Atletico Madrid 26 45
5. Villarreal 26 42
6. Barcelona 24 42
7. Real Sociedad 24 38
8. Athletic Bilbao 25 37
9. Valencia 26 33
10. Celta Vigo 26 32
11. Osasuna 25 32
12. Rayo Vallecano 25 31
13. Espanyol 26 29
14. Elche 26 29
15. Getafe 26 27
16. Mallorca 25 26
17. Granada 25 24
18. Deportivo Alaves 26 21
19. Cadiz 25 20
20. Levante 26 18