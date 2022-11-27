ASELSAN Konya savunma sanayisinde "üretim merkezi" olacak

Özgün ürünlerin geliştirildiği ASELSAN Konya'nın, teknik altyapısı ve üretim kapasitesiyle savunma sanayisi ihracatına katkı sağlaması hedefleniyor.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı gerçekleştirilen ASELSAN Konya Silah Sistemleri Fabrikası, 17 Aralık 2020'de 65 milyon dolar proje sermayesiyle kuruldu.

Savunma sanayisi için özgün ürünlerin geliştirildiği ASELSAN Konya'da, 116'sı mühendis 286 personel istihdam ediliyor.

ASELSAN'ın uzaktan komutalı silah sistemleri (UKSS) üretimlerinin aktarıldığı ASELSAN Konya'da, UKSS'lerin tedarik, üretim, entegrasyon, test ve kalite faaliyetleri yürütülüyor.

Türkiye'nin ihtiyacı olan çap ve kalibrelerde üretilen mevcut ürünlere ek olarak ihtiyaç olması halinde 75 milimetreye kadar namlu ve silah üretimi altyapısına sahip tesis, atışlı testlerin yapılmasına yönelik 200 metre kapalı atış alanını da bünyesinde barındırıyor.

Yeni nesil silahlar kabiliyetiyle ön plana çıkıyor

Fabrikada kısa sürede geliştirilip üretilen "Milli Aselsan Konya Silahı (MAKS) T-35 Elektrik Tahrikli Otomatik Top, MAKS T-30 Elektrik Tahrikli Otomatik Top, MAKS T-30H Elektrik Tahrikli Otomatik Top, MAKS OBA-40H Otomatik Bomba Atar ve AKONS-L Silah Akıllandırma Sistemi" Türk savunma sanayisi ile dost ve müttefiklerin ürün gamına sunuldu.

Elektrik Tahrikli Otomatik Toplar (MAKS T-35, MAKS T-30 ve MAKS T-30H), çalışma sistemleri sayesinde aynı kalibre toplarla kıyaslandığında, ağırlık, boyut, güvenilirlik ve kontrol edilebilirlik özellikleriyle öne çıkan yeni nesil silahlar arasında ön plana çıkıyor.

Üretimler Türkiye'nin ticaret hacmine katkı sağlayacak

Bu silahların yerli imkanlarla üretilmesiyle, millileştirme çalışmalarına ve savunma sanayi sektöründe ithal ürünlere bağımlılığın azaltılmasına katkı sağlanıyor.

Silahların yurt dışında kullanım yaygınlığı da değerlendirildiğinde ihracat potansiyellerinin çok yüksek olduğu, bu kapsamda Türkiye'nin ticaret hacmine katkı sağlanacağı da değerlendiriliyor.