ASELSAN'ın ürettiği cihaz, Türksat 5B ile 'tarih yazacak'

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, yaptığı değerlendirmede, Türksat 5B'nin, 160 günlük manevra süresinin ardından yörüngede teslim alınacağını söyledi.Türksat 5B uydusunun Türksat 3A ve Türksat 4A'nın yanına gideceğini ve ardından Türkiye'de birçok yere internet hizmeti verecek kapasiteye ulaşacakları bilgisini veren Koç, burada önemli noktanın uydunun üretilebilmesi olduğuna işaret etti.

Koç, Türksat 6A'nın ise ilk defa yerli ve milli olarak üretileceğini ve 2023 yılında uzaya fırlatılarak, diğer uyduların yanında hizmete başlayacağını kaydetti.

Bu tür çalışmaları yapabilmek için öncelikle insan kaynağına ihtiyaç duyulduğunun altını çizen Koç, şöyle devam etti:

"Biz her sene model uydu yarışması yapıyoruz. Onların uydularını uzaya fırlatmıyoruz ama bu arkadaşlar uydu yapma konusundaki becerilerini artırıyor ve bizim Türksat ekibimiz tarafından eğitiliyorlar. Amacımız bu arkadaşların ileride Türksat 7A olur, Türksat 8A olur, yerli ve milli uydularımızı yapmaları. Bunun dışında biz her uydumuzu yaptığımızda genç mühendislerimizi alıp üretim merkezlerine götürüyoruz. Bizim uydumuzu AIRBUS D&S yaptı. Bundan dolayı hem İngiltere'ye hem Fransa'ya genç mühendislerimizi 1 yıllığına eğitime gönderdik. Bizim uydularımız yapılırken bu arkadaşlar adım adım uydu yapım prosedürlerini takip etti."

Koç, özellikle üniversitelerle ciddi çalışmalar yürüttüklerini belirterek, Türkiye Uzay Ajansı ile çalışmalara başladıklarını söyledi.