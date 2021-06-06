ASELSAN'ın pillerini üreteceği elektrikli otobüsler Samsun'da kullanılmaya başlanacak

Samsun Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile birlikte yürütülen sanayi iş birliği projesinde sona yaklaşıldı.

Proje kapsamında egzoz gazını ortadan kaldıran, çevre temizliğine büyük katkı sağlayan, yakıt tasarrufuyla da işletme maliyetini düşüren elektrikli toplu ulaşım sistemine geçilecek.

Alternatif enerji sisteminde lityum pilli elektrikli otobüsleri kullanmak için hazırlıklarını tamamlayan Büyükşehir Belediyesi, üretilen yerli ve milli araçlardan 10 adet alacak. İki adet şarj istasyonuyla birlikte deneme sürüşleri yıl sonuna kadar tamamlanacak.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, elektrikli otobüs seferlerini başlatan ilk şehir olacaklarını belirterek, "Türkiye'de ilk defa lityum pilli elektrikli otobüsü Samsun'da hayata geçirerek toplu ulaşımda değişim başlatıyoruz. Alım ihalemiz yakın zamanda yapılacak. Pillerini bize özel tasarımla Aselsan üretecek. On otobüsten 5'ini ilk etapta Çatalçam -Taflan ve Havaalanı arasındaki hattımızda devreye alacağız. Ardından da tüm hatlarımızda kullanacağız." ifadesinde bulundu.

Yeni araçların yakıt tasarrufu ve işletme maliyetleri hakkında da bilgi veren Demir, şunları kaydetti:

"Çarşamba Havaalanı-Taflan arasında sefer yapacak son teknoloji ürünü elektrikli otobüslerimiz, dizel yakıtlı araçlarımıza göre daha ucuz sefer imkanı sağlayacak. E1 ekspres hattımızı baz alacak olursak mazot yakıtlı bir otobüsün bize günlük maliyeti bin 300 TL ile bin 500 TL arasında değişirken, elektrikli otobüsün günlük maliyeti 90 TL. Güneş enerjisiyle birlikte elektrikli sistemde ise günlük maliyet 15 TL. İşletme maliyeti olarak en az ve en yüksek verimli araçları kullanacağız. Yatırım maliyeti troleybüsten 6 kat, raylı sistemden ise 12 kat daha ucuz, 3 saatte şarj edilebiliyor. Tam şarj edildiğinde 300 kilometre, ideal koşullarda kullanıldıklarında 400 kilometre yol yapabiliyor. Dizel yakıtlı otobüslere göre işletme maliyeti üçte bir oranında daha az. Dolayısıyla bu sistemi diğer hatlarımızda da kullanacağız."

Ulaşım Daire Başkanı Kadir Gürkan ise hızlı şarj olabilen elektrikli otobüs sistemleri ile toplu taşıma araçlarında dönüşüm için önemli bir adım atıldığına işaret etti.

Elektrikli otobüslerin toplu taşıma sistemine dahil edilmesiyle yakıt tasarrufu elde edilmesini, işletme maliyetlerinin azalmasını, düşük emisyon değerlerine sahip olması nedeniyle hava kirliliğinin azalmasını sağlayacağını vurgulayan Gürkan, "Elektrikli araçlar sessiz olduğu için kentlerdeki gürültü kirliliği de azalacaktır. Sera gazı emisyonlarının ve gürültü kirliliğinin azaltılması metropollerde yaşayan insanların yaşam kalitesini de artıracaktır. İçerdiği mekanik parçaların daha az olması nedeniyle işletme ve bakım maliyetlerinin uygunluğu da elektrikli otobüsleri daha cazip hale getirmektedir." değerlendirmesinde bulundu.