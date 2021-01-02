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ASELSAN'ın küp uydusu için geri sayım

ASELSAT 3U Küp Uydusu, 14 Ocak'ta SpaceX firmasına ait Falcon-9 roketi ile alçak dünya yörüngesine yerleştirilmek üzere ABD'ye gönderildi.

ASELSAN'ın küp uydusu için geri sayım

ASELSAN tasarımı kritik bileşenlerin, İstanbul Teknik Üniversitesince üretilen platforma entegre edilmesiyle geliştirilen ASELSAT Küp Uydusu'nun uzaya gönderilmesi için geri sayım başladı.

Uydu haberleşme sistemleri, askeri birliklerin vazgeçilmez haberleşme araçlarını oluşturuyor. Komuta kontrol sistemlerinin birer parçası olan emniyetli ses, görüntü ve veri haberleşmesi için kullanılan uydu teknolojilerinin önemi, özellikle sınır ötesi operasyonlar sırasında daha da artıyor.

Buradan hareketle ASELSAN, sahadaki askeri birliklerle bunların bağlı bulundukları komuta merkezlerinin ve karargahlarla muharebe alanındaki komutanlıkların taktik ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla, en yetkin haberleşme araçlarından birini daha alternatif çözüm olarak ortaya koyuyor.

ASELSAN, uydu teknolojileri konusunda sahip olduğu proje yönetimi, sistem/alt sistem tasarımı, yazılım geliştirme, üretim, test ve entegrasyon alanlarındaki bilgi ve tecrübesini kullanarak, gerek askeri, gerekse sivil uydu haberleşme sistemleri ve uydu sistemleri çözümleri sunuyor.

Bu kapsamda son olarak öz kaynaklı Ar-Ge Projesi kapsamında ASELSAT 3U Küp Uydusu geliştirildi. Uydu, 14 Ocak'ta SpaceX firmasına ait Falcon-9 roketi ile alçak dünya yörüngesine yerleştirilmek üzere ABD-Florida'ya doğru yola çıktı.

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